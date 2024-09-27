Лукашенко цинично угрожает Западу российским ядерным оружием

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами рассказал, в каком случае применимо ядерное оружие, чтобы "защитить" Беларусь и РФ.

Лукашенко кичится "ядерной помощью" России

Диктатор Беларуси цинично хвастается тем, что Россия "впишется" за Беларусь и направит ядерное оружие на страны НАТО.

Я на форуме говорил, что нападение на Беларусь — это третья мировая война. Спасибо недавно Путин это подтвердил, внося поправки к ядерной доктрине, что нападение на РФ и Беларусь — мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом была сущность моего заявления. Ядерное оружие. И РФ за нас впишется. Поделиться

Также Лукашенко "предсказывает", что якобы "американцы и поляки уже выстроились вдоль границы, особенно польской, и потирают руки", чтобы применить свои военные силы против Беларуси.

Мы применим ядерное оружие — нам могут ответить. И в отношении РФ, в т.ч. Потому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не желает и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия — это государственная граница. Наступят на нее — ответ будет мгновенным.

Лукашенко разразился безосновательными угрозами в адрес Украины

В частности белорусский диктатор абсурдно заявил, что в белорусском воздушном пространстве якобы сбивали украинские беспилотники.

По утверждениям Лукашенко, вечером 9 августа ВВС и ПВО Беларуси якобы были переведены в повышенную боевую готовность. Поделиться

Белорусский диктатор говорит, что в воздушном пространстве Беларуси, мол, было зафиксировано около 10 украинских дронов. А белорусские ПВО уничтожили якобы половину дронов, а другую половину обезвредили военные оккупационной армии РФ.