Лукашенко цинично угрожает Западу российским ядерным оружием

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами рассказал, в каком случае применимо ядерное оружие, чтобы "защитить" Беларусь и РФ.
Главные тезисы
- Лукашенко цинично угрожает применением ядерного оружия для защиты Беларуси и России от якобы агрессии Запада.
- Диктатор хвастается “ядерной помощью” России и прогнозирует мировую войну в случае атаки на Беларусь.
- Лукашенко безосновательно угрожает Украине и распространяет абсурдные слухи о сбитых украинских беспилотниках.
Лукашенко кичится "ядерной помощью" России
Диктатор Беларуси цинично хвастается тем, что Россия "впишется" за Беларусь и направит ядерное оружие на страны НАТО.
Также Лукашенко "предсказывает", что якобы "американцы и поляки уже выстроились вдоль границы, особенно польской, и потирают руки", чтобы применить свои военные силы против Беларуси.
Мы применим ядерное оружие — нам могут ответить. И в отношении РФ, в т.ч. Потому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не желает и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия — это государственная граница. Наступят на нее — ответ будет мгновенным.
Лукашенко разразился безосновательными угрозами в адрес Украины
В частности белорусский диктатор абсурдно заявил, что в белорусском воздушном пространстве якобы сбивали украинские беспилотники.
Белорусский диктатор говорит, что в воздушном пространстве Беларуси, мол, было зафиксировано около 10 украинских дронов. А белорусские ПВО уничтожили якобы половину дронов, а другую половину обезвредили военные оккупационной армии РФ.
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