Лукашенко цинично угрожает Западу российским ядерным оружием
Категория
Мир
Дата публикации

Лукашенко цинично угрожает Западу российским ядерным оружием

Лукашенко
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами рассказал, в каком случае применимо ядерное оружие, чтобы "защитить" Беларусь и РФ.

Главные тезисы

  • Лукашенко цинично угрожает применением ядерного оружия для защиты Беларуси и России от якобы агрессии Запада.
  • Диктатор хвастается “ядерной помощью” России и прогнозирует мировую войну в случае атаки на Беларусь.
  • Лукашенко безосновательно угрожает Украине и распространяет абсурдные слухи о сбитых украинских беспилотниках.

Лукашенко кичится "ядерной помощью" России

Диктатор Беларуси цинично хвастается тем, что Россия "впишется" за Беларусь и направит ядерное оружие на страны НАТО.

Я на форуме говорил, что нападение на Беларусь — это третья мировая война. Спасибо недавно Путин это подтвердил, внося поправки к ядерной доктрине, что нападение на РФ и Беларусь — мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом была сущность моего заявления. Ядерное оружие. И РФ за нас впишется.

Также Лукашенко "предсказывает", что якобы "американцы и поляки уже выстроились вдоль границы, особенно польской, и потирают руки", чтобы применить свои военные силы против Беларуси.

Мы применим ядерное оружие — нам могут ответить. И в отношении РФ, в т.ч. Потому Россия весь арсенал применит. А это уже мировая война. Этого не желает и Запад. Они к этому не готовы. Но мы им откровенно говорим: красная линия — это государственная граница. Наступят на нее — ответ будет мгновенным.

Лукашенко разразился безосновательными угрозами в адрес Украины

В частности белорусский диктатор абсурдно заявил, что в белорусском воздушном пространстве якобы сбивали украинские беспилотники.

По утверждениям Лукашенко, вечером 9 августа ВВС и ПВО Беларуси якобы были переведены в повышенную боевую готовность.

Белорусский диктатор говорит, что в воздушном пространстве Беларуси, мол, было зафиксировано около 10 украинских дронов. А белорусские ПВО уничтожили якобы половину дронов, а другую половину обезвредили военные оккупационной армии РФ.

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