Лукашенко цинічно погрожує Заходу російською ядерною зброєю

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі зі студентами розповів, у якому разі може бути застосована ядерна зброя, щоб "захистити" Білорусь та РФ.

Лукашенко хизується “ядерною допомогою” Росії

Диктатор Білорусі цинічно хвалиться тим, що Росія “впишеться” за Білорусь і направить ядерну зброю на країни НАТО.

Я на форумі говорив, що напад на Білорусь — це третя світова війна. Дякую, нещодавно Путін це підтвердив, вносячи поправки до ядерної доктрини, що напад на РФ та Білорусь — ми застосовуємо ядерну зброю. Він підтвердив мої слова. У цьому була суть моєї заяви. Ядерна зброя. І РФ за нас втягується. Поширити

Також Лукашенко “пророкує”, що нібито “американці та поляки вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського, і потирають руки”, щоб застосувати свої військові сили проти Білорусі.

Ми застосуємо ядерну зброю — нам можуть відповісти. І щодо РФ, зокрема. Тому Росія весь арсенал застосує. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія — це державний кордон. Наступлять на нього — відповідь буде миттєвою.

Лукашенко вибухнув безпідставними погрозами на адресу України

Зокрема, білоруський диктатор абсурдно заявив, що у білоруському повітряному просторі нібито збивали українські безпілотники.

За твердженнями Лукашенка, ввечері 9 серпня ВПС та ППО Білорусі нібито були переведені у підвищену бойову готовність. Поширити

Білоруський диктатор каже, що у повітряному просторі Білорусі, мовляв, було зафіксовано близько 10 українських дронів. А білоруські ППО знищили нібито половину дронів, а іншу половину — знешкодили військові окупаційної армії РФ.