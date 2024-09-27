Лукашенко цинічно погрожує Заходу російською ядерною зброєю

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі зі студентами розповів, у якому разі може бути застосована ядерна зброя, щоб "захистити" Білорусь та РФ.
Головні тези:
- Лукашенко цинічно погрожує застосуванням ядерної зброї для захисту Білорусі та РФ від нібито агресії Заходу.
- Диктатор хвалиться “ядерною допомогою” Росії та прогнозує світову війну у разі атаки на Білорусь.
- Лукашенко безпідставно загрожує Україні та розповсюджує абсурдні чутки про збиті українські безпілотники.
Лукашенко хизується “ядерною допомогою” Росії
Диктатор Білорусі цинічно хвалиться тим, що Росія “впишеться” за Білорусь і направить ядерну зброю на країни НАТО.
Також Лукашенко “пророкує”, що нібито “американці та поляки вже вишикувалися вздовж кордону, особливо польського, і потирають руки”, щоб застосувати свої військові сили проти Білорусі.
Ми застосуємо ядерну зброю — нам можуть відповісти. І щодо РФ, зокрема. Тому Росія весь арсенал застосує. А це вже світова війна. Цього не хоче і Захід. Вони до цього не готові. Але ми їм відверто говоримо: червона лінія — це державний кордон. Наступлять на нього — відповідь буде миттєвою.
Лукашенко вибухнув безпідставними погрозами на адресу України
Зокрема, білоруський диктатор абсурдно заявив, що у білоруському повітряному просторі нібито збивали українські безпілотники.
Білоруський диктатор каже, що у повітряному просторі Білорусі, мовляв, було зафіксовано близько 10 українських дронів. А білоруські ППО знищили нібито половину дронів, а іншу половину — знешкодили військові окупаційної армії РФ.
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