Лукашенко цинично предложил Украине помощь Беларуси. О чем идет речь
Категория
Мир
Дата публикации

Лукашенко цинично предложил Украине помощь Беларуси. О чем идет речь

Лукашенко
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна поможет восстанавливать Украину после окончания войны против России. Он самонадеянно считает, что США этого делать не собираются.

Главные тезисы

  • Лукашенко цинично предложил помощь Украине после войны с Россией, акцентируя внимание на внутренней стабильности в Беларуси.
  • Украине важно понимать истинные намерения Лукашенко и быть бдительной в сотрудничестве с таким непредсказуемым партнером.
  • Лукашенко упрекнул президента Украины за неявку в Минск или Москву, фантазируя в духе пророссийских нарративов.

Лукашенко отметился новым циничным заявлением по Украине

По мнению белорусского диктатора, Соединенные Штаты будут заняты внутренними проблемами, а Украину восстанавливать некому будет. Именно поэтому эту роль на себя согласна взять Беларусь.

Поэтому руководству Украины нужно взять голову в руки и понять, что им, прежде всего, нужно будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, в первую очередь белорусов, лицемерно подчеркнул Лукашенко.

Также Лукашенко цинично упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не едет в Минск или Москву, чтобы "в конце концов закончить эту войну".

Также Лукашенко фантазирует пророссийскими нарративами о якобы намерении поляков оккупировать мероприятие Украины.

Как западную Белоруссию, так и западную Украину. И там властвовать. Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут в Украину и попытаются мероприятие оттяпать, мы украинцев будем поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы, — заявил белорусский диктатор.

Реакция Украины на высказывания Лукашенко

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко уже прокомментировал заявление Лукашенко.

По его мнению, подобные высказывания свидетельствуют о том, что Лукашенко верит в "дружбу" Украины и Белоруссии после войны.

Ничего удивительного. россияне, ну и Лукашенко, имеют пример грузинской модели, в которую свято верят. Это когда после войны — дружба, жвачка. Иначе они не мыслят. Но дурак мыслью богатеет.

Андрей Коваленко

Андрей Коваленко

Руководитель ЦПИ

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