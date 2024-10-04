Лукашенко цинично предложил Украине помощь Беларуси. О чем идет речь

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна поможет восстанавливать Украину после окончания войны против России. Он самонадеянно считает, что США этого делать не собираются.

Лукашенко отметился новым циничным заявлением по Украине

По мнению белорусского диктатора, Соединенные Штаты будут заняты внутренними проблемами, а Украину восстанавливать некому будет. Именно поэтому эту роль на себя согласна взять Беларусь.

Поэтому руководству Украины нужно взять голову в руки и понять, что им, прежде всего, нужно будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, в первую очередь белорусов, лицемерно подчеркнул Лукашенко. Поделиться

Также Лукашенко цинично упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в том, что он не едет в Минск или Москву, чтобы "в конце концов закончить эту войну".

Также Лукашенко фантазирует пророссийскими нарративами о якобы намерении поляков оккупировать мероприятие Украины.

Как западную Белоруссию, так и западную Украину. И там властвовать. Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут в Украину и попытаются мероприятие оттяпать, мы украинцев будем поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы, — заявил белорусский диктатор.

Реакция Украины на высказывания Лукашенко

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко уже прокомментировал заявление Лукашенко.

По его мнению, подобные высказывания свидетельствуют о том, что Лукашенко верит в "дружбу" Украины и Белоруссии после войны.