Лукашенко цинічно запропонував Україні допомогу Білорусі. Про що йдеться
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Лукашенко цинічно запропонував Україні допомогу Білорусі. Про що йдеться

Лукашенко
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна допоможе відновлювати Україну після того, як закінчиться війна проти Росії. Він самовпевнено вважає, що США цього робити не збираються.

Головні тези:

  • Поплічник Путіна Лукашенко цинічно запропонував допомогу Україні.
  • Лукашенко використовує подібну риторику для підтримки своєї авторитарної влади в Білорусі й акцентування уваги на внутрішній стабільності.
  • Для України важливо розуміти справжні наміри Лукашенка та бути пильними у співпраці з таким непередбачуваним партнером.

Лукашенко відзначився новою цинічною заявою щодо України

На думку білоруського диктатора, Сполучені Штати будуть зайняті внутрішніми проблемами, а Україну відновлювати буде нікому. Саме тому цю роль на себе згодна взяти Білорусь.

Тому керівництву України треба взяти голову в руки та зрозуміти, що їм насамперед треба буде відновлювати країну. За допомогою близьких їм людей, насамперед білорусів, — лицемірно підкреслив Лукашенко.

Також Лукашенко цинічно дорікнув президенту України Володимиру Зеленському у тому, що він не їде до Мінська чи Москви, щоб "врешті-решт закінчити цю війну".

Також Лукашенко фантазує проросійськими наративами про нібито намір поляків окупувати захід України.

Як західну Білорусь, так і західну Україну. І там панувати. Для нас це неприйнятно. Якщо тільки поляки влізуть в Україну і спробують захід відтяпати, ми українців підтримуватимемо. Тому що ми розуміємо, що наступні будемо ми, — заявив білоруський диктатор.

Реакція України на висловлювання Лукашенка

Керівник Центру протидій дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко вже прокоментував заяву Лукашенка.

На його думку, подібні висловлювання свідчать про те, що Лукашенко вірить у "дружбу" України та Білорусі після війни.

Нічого дивного. росіяни, ну і Лукашенко, мають приклад грузинської моделі в яку свято вірять. Це коли після війни — дружба, жвачка. Інакше вони не мислять. Але дурень думкою багатіє.

Андрій Коваленко

Андрій Коваленко

Керівник ЦПД

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