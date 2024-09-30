Литва порушила справу проти Лукашенка в МКС. Що інкриміновано

30 вересня представники Міністерства юстиції Литви передали Міжнародному кримінальному суду (МКС) запит від Литовської Республіки про початок розслідування злочинів проти людяності, які скоює режим Олександра Лукашенка, включно з примусовою депортацією осіб, переслідуванням та іншими жорстокими діями, що суперечать основним нормам міжнародного права.

Литва звинувачує Лукашенка у злочинах проти людяності

Рішення було прийнято після того, як Міністерство юстиції Литви оцінило матеріали, надані демократичною опозицією Білорусі про злочини режиму проти людяності, а також зібрало достатні докази з інших джерел: неурядові організації та інші ініціативні платформи, які фіксують злочини, збирають та зберігають докази, працюють з жертвами злочинів.

Для проведення правової оцінки ситуації було залучено незалежних експертів з міжнародного права.

Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська підтримала звернення до Литви.

Злочини цього режиму, від примусової депортації до незаконних затримань та тортур не можуть залишитися безкарними. Сміливість Литви дає нам надію, що світ нарешті притягне режим до відповідальності за його насильство. Світлана Тихановська Білоруська політикиня

За її словами, через репресії режиму в Мінську близько 300 тис жителів Білорусі були змушені залишити країну, кожен 13-й білорус зараз живе у вигнанні.

За даними Міністерства юстиції Литви, наразі понад 60 тисяч білорусів постійно мешкають у Литві. Поширити

Після фальсифікованих президентських виборів у Білорусі 2020 року громадянське суспільство країни повстало проти Лукашенка — пройшли масові протести та опозиційні рухи за демократичне майбутнє Білорусі. Ці ініціативи були жорстоко придушені режимом Лукашенка, розпочалися масові переслідування всіх, хто не підтримував режим, тортури, арешти та незаконні ув'язнення.

Литва ще наприкінці 2020 року розпочала досудове розслідування за фактами злочинів проти людяності через насильство режиму Лукашенка проти мирних протестувальників у Білорусі.

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав російського диктатора Путіна у проведенні повномасштабного вторгнення в Україну у лютому 2022 року, коли з території Білорусі російські війська вдерлися до північної частини України.

Згідно з міжнародним правом, надання іншій країні території для агресії проти третьої країни є актом агресії, тому, якщо буде створено міжнародний трибунал щодо злочинів агресії, режим Лукашенка може бути притягнутий до відповідальності. Поширити

Режим Лукашенка допомагає РФ у викраденні дітей з ТОТ України

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Цей документ поширила Європейська служба зовнішніх зв'язків 8 серпня.

Заяву поширили напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.

Як зазначається, окрім політичної, військової та матеріально-технічної підтримки Росії, режим Олександра Лукашенка «сприяв незаконній депортації українських дітей із тимчасово окупованих Росією територій України».

За даними Єльського університету, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були незаконно вивезені до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Європейський Союз закликав владу Росії та Білорусі негайно повернути в Україну дітей, викрадених із тимчасово окупованих територій, та нагадав тоталітарним режимам в обох країнах про міжнародну відповідальність за скоєні злочини.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.