Литва возбудила дело против Лукашенко в МКС. Что инкриминировано

30 сентября представители Министерства юстиции Литвы передали Международному уголовному суду (МКС) запрос от Литовской Республики о начале расследования преступлений против человечности, совершаемых режимом Александра Лукашенко, включая принудительную депортацию лиц, преследование и другие жестокие действия, противоречащие основным нормам международного права.

Литва обвиняет Лукашенко в преступлениях против человечности

Решение было принято после того, как Министерство юстиции Литвы оценило материалы, предоставленные демократической оппозицией Беларуси о преступлениях режима против человечности, а также собрало достаточные доказательства из других источников: неправительственные организации и другие инициативные платформы, фиксирующие преступления, собирающие и хранящие доказательства, работающие с жертвами преступлений.

Для проведения правовой оценки ситуации были привлечены независимые эксперты по международному праву.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская поддержала обращение в Литву.

Преступления этого режима, от принудительной депортации до незаконных задержаний и пыток не могут остаться безнаказанными. Смелость Литвы дает нам надежду, что мир наконец-то привлечет режим к ответственности за его насилие. Светлана Тихановская Белорусская политика

По ее словам, из-за репрессий режима в Минске около 300 тыс. жителей Беларуси были вынуждены покинуть страну, каждый 13-й белорус сейчас живет в изгнании.

По данным Министерства юстиции Литвы, в настоящее время более 60 тысяч белорусов постоянно проживают в Литве. Поделиться

После фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 2020 гражданское общество страны восстало против Лукашенко — прошли массовые протесты и оппозиционные движения за демократическое будущее Беларуси. Эти инициативы были жестоко подавлены режимом Лукашенко, начались массовые преследования всех, кто не поддерживал режим, пытки, аресты и незаконные заключения.

Литва еще в конце 2020 года начала досудебное расследование по фактам преступлений против человечности из-за насилия режима Лукашенко против мирных протестующих в Беларуси.

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал российского диктатора Путина в проведении полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, когда с территории Беларуси российские войска ворвались в северную часть Украины.

Согласно международному праву, предоставление другой стране территории для агрессии против третьей страны является актом агрессии, поэтому если будет создан международный трибунал относительно преступлений агрессии, режим Лукашенко может быть привлечен к ответственности. Поделиться

Режим Лукашенко помогает РФ в похищении детей с ВТО Украины

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Настоящий документ распространила Европейская служба внешних связей 8 августа.

Заявление было распространено накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Как отмечается, кроме политической, военной и материально-технической поддержки России режим Александра Лукашенко «способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины».

По данным Йельского университета, более 2400 украинских детей от 6 до 17 лет были незаконно вывезены в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Европейский Союз призвал власти России и Беларуси немедленно вернуть в Украину детей, похищенных с временно оккупированных территорий, и напомнил тоталитарным режимам в обеих странах о международной ответственности за совершенные преступления.

Что известно о похищении Россией украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.