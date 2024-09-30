Литва возбудила дело против Лукашенко в МКС. Что инкриминировано

30 сентября представители Министерства юстиции Литвы передали Международному уголовному суду (МКС) запрос от Литовской Республики о начале расследования преступлений против человечности, совершаемых режимом Александра Лукашенко, включая принудительную депортацию лиц, преследование и другие жестокие действия, противоречащие основным нормам международного права.
Главные тезисы
- Литва передала МКС запрос о начале расследования преступлений режима Лукашенко, включая принудительную депортацию, преследование и другие нарушения международного права.
- Светлана Тихановская поддержала обращение Литвы, осуждая насилие режима против мирных протестующих в Беларуси.
- Беларусская оппозиция оценила расследование как необходимый шаг для привлечения Лукашенко к ответственности за преступления против человечности.
- Литва собрала доказательства преступлений из различных источников, предоставленных оппозицией и неправительственными организациями.
Литва обвиняет Лукашенко в преступлениях против человечности
Решение было принято после того, как Министерство юстиции Литвы оценило материалы, предоставленные демократической оппозицией Беларуси о преступлениях режима против человечности, а также собрало достаточные доказательства из других источников: неправительственные организации и другие инициативные платформы, фиксирующие преступления, собирающие и хранящие доказательства, работающие с жертвами преступлений.
Для проведения правовой оценки ситуации были привлечены независимые эксперты по международному праву.
Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская поддержала обращение в Литву.
По ее словам, из-за репрессий режима в Минске около 300 тыс. жителей Беларуси были вынуждены покинуть страну, каждый 13-й белорус сейчас живет в изгнании.
После фальсифицированных президентских выборов в Беларуси 2020 гражданское общество страны восстало против Лукашенко — прошли массовые протесты и оппозиционные движения за демократическое будущее Беларуси. Эти инициативы были жестоко подавлены режимом Лукашенко, начались массовые преследования всех, кто не поддерживал режим, пытки, аресты и незаконные заключения.
Литва еще в конце 2020 года начала досудебное расследование по фактам преступлений против человечности из-за насилия режима Лукашенко против мирных протестующих в Беларуси.
Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал российского диктатора Путина в проведении полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, когда с территории Беларуси российские войска ворвались в северную часть Украины.
Режим Лукашенко помогает РФ в похищении детей с ВТО Украины
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Настоящий документ распространила Европейская служба внешних связей 8 августа.
Заявление было распространено накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.
Как отмечается, кроме политической, военной и материально-технической поддержки России режим Александра Лукашенко «способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины».
По данным Йельского университета, более 2400 украинских детей от 6 до 17 лет были незаконно вывезены в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Европейский Союз призвал власти России и Беларуси немедленно вернуть в Украину детей, похищенных с временно оккупированных территорий, и напомнил тоталитарным режимам в обеих странах о международной ответственности за совершенные преступления.
Что известно о похищении Россией украинских детей
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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