Центральна виборча комісія Білорусі призначила наступні вибори президента країни на 26 січня 2025 року. Натомість у Кремлі заявили, що вже готові відправити силовиків у разі протестів в країні.

У Білорусі призначили дату наступних виборів Лукашенка

Вибори в Білорусі призначили на 26 січня 2025 року, про що було оголошено на засіданні Палати представників.

Голова ЦВК Білорусі Ігор Карпенко заявив, що комісія повністю готова розпочати виборчу кампанію.

Водночас демократичні сили Білорусі неодноразово заявляли про намір домагатися невизнання цих виборів на міжнародному рівні.

Нагадаємо, що вибори 9 серпня 2020 року спричинили найбільші протести в історії країни. Багато затриманих протестувальників досі перебувають у білоруських тюрмах.

Результати цих виборів, де ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка з 80% підтримки, не були визнані низкою країн світу.

До слова, 70-річний Олександр Лукашенко править країною 30 років. Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015, 2020), крім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.

Завдяки перемозі України Білорусь зможе також стати вільною

Павло «Дзядзька» Шурмей переконаний в тому, що одразу після того, як ЗСУ остаточно розгромлять російську армію, у білорусів з'явиться вікно можливостей — вони нарешті зможуть відстояти незалежність батьківщини, а народ поверне владу до своїх рук.

Щоб це сталося якомога швидше, тисячі білоруських добровольців приєдналися до захисту України у її війні проти РФ.

Т.в.о. командира Полку Каліновського також попередив, що Росія, в якому б вигляді вона не існувала, завжди буде заважити розвиватися і Україні, і Білорусі.