Лукашенко вигадав свою версію наступу армії РФ на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації

Лукашенко вигадав свою версію наступу армії РФ на Київ

Лукашенко
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Джерело:  BBC

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав запевняти, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін не просив у нього дозволу на те, щоб напасти на Україну з території Білорусі.

Головні тези:

  • Лукашенко бреше, що Путін мав право направити свої війська на Київ.
  • Він також заявив, що готовий дозволити використання ядерної зброї, якщо на територію Білорусі зайдуть іноземні війська.
  • Лукашенко продовжує захищати Путіна та всі його злочинні дії.

Лукашенко бреше, що нічого не знав про наміри Путіна

Британський журналіст поцікавився у самопроголошеного президента РБ, чому він дозволив російському диктатору розпочати повномасштабне вторгнення в Україну з території Білорусі.

Звідки ви знаєте, що я давав дозвіл на використання білоруської території? Там проходили навчання, в яких брали участь кілька тисяч російських солдатів. Путін почав виводити ці війська з того місця, де вони перебували на півдні Білорусі, вниз по дорозі, вздовж кордону з Україною. У якийсь момент він перенаправив частину цих військ до Києва. Я впевнений, що їх спровокували. Це залежить від Путіна, як він виводить свої війська. Через Київ. Або він міг би піти через Мінськ, — цинічно збрехав Лукашенко.

Журналіст також поцікавився, чи не телефонував після цього білоруський диктатор російському, щоб з'ясувати, що насправді відбувається.

За словами Лукашенка, на той момент між ним та Путіним не відбувалося жодних телефонних переговорів.

Це його війська, і він має право виводити їх, куди йому заманеться, — заявив самопроголошений президент Білорусі.

Чи може Путін використати ядерну зброю

Що важливо розуміти, нові заяви Лукашенка є чітким відображеннями масштабами пливу Москви на підконтрольний їй Мінськ.

Британські журналісти також нагадали про те, що Росія розмістила в Білорусі тактичну ядерну зброю.

У білоруського диктатора також запитали, чи готовий Путін використати цю зброю у війні проти України.

Лукашенко на це відповів, що його поплічник "ніколи не використає зброю, розміщену в Білорусі, без згоди білоруського президента", а також безсоромно додав, що сам він "повністю готовий" дозволити використання цієї ядерної зброї.

Повністю готовий, інакше навіщо мені ця зброя? Але тільки якщо чобіт одного (іноземного — ред.) солдата ступить на територію Білорусі. Ми не плануємо ні на кого нападати, — продовжує брехати Лукашенко.

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