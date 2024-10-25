Лукашенко вигадав свою версію наступу армії РФ на Київ

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко почав запевняти, що нелегітимний президент РФ Володимир Путін не просив у нього дозволу на те, щоб напасти на Україну з території Білорусі.

Лукашенко бреше, що нічого не знав про наміри Путіна

Британський журналіст поцікавився у самопроголошеного президента РБ, чому він дозволив російському диктатору розпочати повномасштабне вторгнення в Україну з території Білорусі.

Звідки ви знаєте, що я давав дозвіл на використання білоруської території? Там проходили навчання, в яких брали участь кілька тисяч російських солдатів. Путін почав виводити ці війська з того місця, де вони перебували на півдні Білорусі, вниз по дорозі, вздовж кордону з Україною. У якийсь момент він перенаправив частину цих військ до Києва. Я впевнений, що їх спровокували. Це залежить від Путіна, як він виводить свої війська. Через Київ. Або він міг би піти через Мінськ, — цинічно збрехав Лукашенко. Поширити

Журналіст також поцікавився, чи не телефонував після цього білоруський диктатор російському, щоб з'ясувати, що насправді відбувається.

За словами Лукашенка, на той момент між ним та Путіним не відбувалося жодних телефонних переговорів.

Це його війська, і він має право виводити їх, куди йому заманеться, — заявив самопроголошений президент Білорусі.

Чи може Путін використати ядерну зброю

Що важливо розуміти, нові заяви Лукашенка є чітким відображеннями масштабами пливу Москви на підконтрольний їй Мінськ.

Британські журналісти також нагадали про те, що Росія розмістила в Білорусі тактичну ядерну зброю.

У білоруського диктатора також запитали, чи готовий Путін використати цю зброю у війні проти України.

Лукашенко на це відповів, що його поплічник "ніколи не використає зброю, розміщену в Білорусі, без згоди білоруського президента", а також безсоромно додав, що сам він "повністю готовий" дозволити використання цієї ядерної зброї.