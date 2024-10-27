Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 27 октября российские оккупанты атаковали Украину 80 ударными БпЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 41 дрон.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщают военные, в ночь на 27 октября оккупанты РФ атаковали 80 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено убытие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Фото — t.me/kpszsu

Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, ночью враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Несмотря на то, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, а пострадавших нет, в одном из районов есть повреждения из-за падения обломков дронов.

В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден один частный дом и два автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор, — отметил председатель ОВА. Поделиться

Также произошло возгорание лесной подстилки.

Кроме этого, дроны в ночь на 27 октября атаковали Черкасскую область. В регионе произошел пожар на инфраструктурном объекте. По данным главы ОВА, пожар оперативно ликвидирован.