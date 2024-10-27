Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину
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В ночь на 27 октября российские оккупанты атаковали Украину 80 ударными БпЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 41 дрон.

Главные тезисы

  • Силы ПВО Украины сбили 41 дрон в ходе атаки РФ, проведенной 27 октября.
  • Ночное нападение включало 80 ударных БпЛА Shahed и другие беспилотники.
  • Несмотря на атаку, объекты критической и жилой инфраструктуры не пострадали.
  • По данным главы Киевской ОВА, в результате атаки имеются повреждения частного дома и автомобилей.
  • На данный момент уничтожено три БПЛА типа 'Шахед' и ликвидирован пожар на инфраструктурном объекте Черкасской области.

В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину

Как сообщают военные, в ночь на 27 октября оккупанты РФ атаковали 80 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено убытие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.

Фото — t.me/kpszsu

Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.

Что известно о последствиях атаки РФ на Украину

Как сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, ночью враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.

Несмотря на то, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, а пострадавших нет, в одном из районов есть повреждения из-за падения обломков дронов.

В одном из районов области в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден один частный дом и два автомобиля. В доме выбиты окна, поврежден забор, — отметил председатель ОВА.

Также произошло возгорание лесной подстилки.

Кроме этого, дроны в ночь на 27 октября атаковали Черкасскую область. В регионе произошел пожар на инфраструктурном объекте. По данным главы ОВА, пожар оперативно ликвидирован.

Без пострадавших. По предварительным данным, в настоящее время наши защитники уничтожили три "Шахеда".

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