Силы ПВО сбили 41 "шахед" во время атаки РФ на Украину

В ночь на 27 октября российские оккупанты атаковали Украину 80 ударными БпЛА Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Силы ПВО сбили 41 дрон.
Главные тезисы
- Силы ПВО Украины сбили 41 дрон в ходе атаки РФ, проведенной 27 октября.
- Ночное нападение включало 80 ударных БпЛА Shahed и другие беспилотники.
- Несмотря на атаку, объекты критической и жилой инфраструктуры не пострадали.
- По данным главы Киевской ОВА, в результате атаки имеются повреждения частного дома и автомобилей.
- На данный момент уничтожено три БПЛА типа 'Шахед' и ликвидирован пожар на инфраструктурном объекте Черкасской области.
В Воздушных силах раскрыли детали атаки РФ на Украину
Как сообщают военные, в ночь на 27 октября оккупанты РФ атаковали 80 ударными БпЛА типа «Shahed» и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 подтверждено убытие 41 вражеского БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях. Большинство вражеских БПЛА сбито в Одесской и Киевской областях.
Кроме того, 32 российских беспилотника локационно потеряны, один улетел в направлении Беларуси.
Что известно о последствиях атаки РФ на Украину
Как сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, ночью враг снова атаковал Киевскую область ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены.
Несмотря на то, что попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено, а пострадавших нет, в одном из районов есть повреждения из-за падения обломков дронов.
Также произошло возгорание лесной подстилки.
Кроме этого, дроны в ночь на 27 октября атаковали Черкасскую область. В регионе произошел пожар на инфраструктурном объекте. По данным главы ОВА, пожар оперативно ликвидирован.
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