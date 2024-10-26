Массированная атака РФ на Украину. ПВО уничтожила 44 ударных дрона
Категория
Украина
Дата публикации

Массированная атака РФ на Украину. ПВО уничтожила 44 ударных дрона

Воздушные Силы ВСУ
В Днепре и Киеве есть погибшие в результате атаки РФ
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В 19:00 25 октября страна-агрессорка Россия начала новое масштабное воздушное нападение на Украину, во время которого использовало много ракет и ударных беспилотников.

Главные тезисы

  • До сих пор продолжается воздушное сражение, во время которого украинские Воздушные Силы уничтожили 44 вражеских дрона в разных областях Украины.
  • Многие вражеские БПЛА локацино потеряны.
    В результате ракетной атаки РФ на Днепр и Киев погибли люди.

Воздушный бой продолжается до сих пор

Воздушные силы ВСУ смогли зафиксировать и осуществить сопровождение 98 вражеских целей:

  • 3 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (с территории Крыма);

  • 2 управляемых авиационных ракет Х-59 (из воздушного пространства в Брянской обл. — РФ);

  • 2 ракет неустановленного типа (из Белгородской обл. –РФ.);

  • 91 БпЛА (районы пусков: Курск, Орел — РФ.).

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Россия атаковала ракетами Сумскую область и Днепр — есть жертвы среди гражданского населения.

Что касается ударных БпЛА, то в результате противовоздушного боя по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 44 вражеских дронов в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой и Курской областях.

Кроме того, сообщается, что один российский дрон вышел из воздушного пространства в направлении Беларуси.

44 российских беспилотника локационно потеряны, еще 1 вражеский БпЛА — в воздушном пространстве Украины. Боевая работа украинских защитников продолжается.

Фото: facebook.com/kpszsu

В Днепре и Киеве есть погибшие в результате атаки РФ

Оккупанты совершили ракетную атаку на жилой дом в Днепре вечером 25 октября.

Согласно последним данным, погибли 4 человека, среди погибших — жена и дочь работника полиции.

Число пострадавших возросло до 20 человек, среди них четверо детей.

От попадания российской ракеты жилое здание на восемь квартир было разрушено до основания.

Вечером 25 октября мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Соломенском районе прогремел взрыв — российский дрон попал в жилой дом.

Погибла девочка 2009 года рождения. Пострадали пять человек. Четверым оказали помощь на месте, одного человека госпитализировали, — сообщил Кличко.

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