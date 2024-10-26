Две страны ЕС мешают разблокировать 6 млрд евро для Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Две страны ЕС мешают разблокировать 6 млрд евро для Украины

Макрон и Шольц
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Источник:  Bloomberg

Согласно данным британских журналистов, Франция и Германия не поддержали предложение, которое позволило бы передать Украине 6 миллиардов евро, заблокированные вето со стороны Венгрии.

Главные тезисы

  • Франция и Германия опасаются создания прецедента, который может поставить под угрозу будущую деятельность Европейского фонда мира.
  • Париж и Берлин также снизили расходы на финансовую и военную помощь Украине на фоне попыток сократить дефицит бюджета.

Новая помощь для Украины оказалась под угрозой

Что важно понимать, Европейская служба внешних действий разработала специальный план, согласно которому предлагала разрешить членам блока вносить добровольные взносы в Европейский фонд мира.

Именно это дало бы возможность направить средства на помощь только по решению отдельных стран, а Венгрия фактически потеряла бы возможность ветировать решение официального Брюсселя в отношении Украины.

Несмотря на это, как отмечают инсайдеры, некоторые государства-члены, включая Францию ​​и Германию, выразили обеспокоенность по поводу создания прецедента, который может поставить под угрозу будущее ЕФМ как инструмента внешней политики.

Кроме того, указано, что в отдельных странах добровольные взносы могут нуждаться в одобрении национальных парламентов, а это не так просто, как кажется.

Журналистам пока не удалось узнать, какую поддержку в Брюсселе может получить новый план.

Германия и Франция не могут реализовать свои планы касательно Украины

Что важно понимать, командам Эммануэля Макрона и Олафа Шольца пришлось сократить статью расходов по финансовой и военной помощи Украине.

По словам аналитиков, и Париж, и Берлин были вынуждены принять эти решения, пытаясь снизить дефицит бюджета, который в 2024 году может достичь 6% их ВВП.

Во Франции около 300 млн. евро военной помощи для Украины оплачивается с доходов от замороженных российских активов.

Эти средства будут использованы для закупки 155 мм артиллерийских снарядов, САУ Caesar и горючего. 400-600 млн будут сгенерированы более низкими показателями инфляции и пойдут на модернизацию ракет SCALP и Aster для Украины, сообщили недавно западные журналисты.

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