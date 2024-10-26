Дві країни ЄС заважають розблокувати 6 млрд євро для України
Категорія
Економіка
Дата публікації

Дві країни ЄС заважають розблокувати 6 млрд євро для України

Макрон і Шольц
Read in English
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними британських журналістів, Франція та Німеччина не підтримали пропозицію, яка дозволила б передати Україні 6 мільярдів євро, заблоковані вето з боку Угорщини.

Головні тези:

  • Франція та Німеччина бояться створення прецеденту, який може поставити під загрозу майбутню діяльність Європейського фонду миру.
  • Париж та Берлін також зменшили витрати на фінансову та військову допомогу Україні на тлі спроб скоротити дефіцит бюджету.

Нова допомога для України опинилася під загрозою

Що важливо розуміти, Європейська служба зовнішніх дій розробила спеціальний план, згідно з яким пропонувала дозволити членам блоку робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Саме це дало б можливість спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, а Угорщина фактично б втратила можливість ветувати рішення офіційного Брюсселя щодо України.

Попри це, як зазначають інсайдери деякі держави-члени, включно з Францією та Німеччиною, висловили занепокоєння щодо створення прецеденту, який може поставити під загрозу майбутнє ЄФМ як інструменту зовнішньої політики.

Окрім того, наголошується, що в окремих країнах добровільні внески можуть потребувати схвалення національних парламентів, а це не так просто, як здається.

Журналістам поки не вдалося дізнатися, яку підтримку в Брюсселі може отримати новий план щодо України.

Німеччина та Франція не можуть реалізувати свої плани щодо України

Що важливо розуміти, командам Еммануеля Макрона та Олафа Шольца довелося скоротити статтю витрат щодо фінансової та військової допомоги Україні.

За словами аналітиків, і Париж, і Берлін були вимушені ухвалити ці рішення, намагаючись зменшити дефіцит бюджету, який у 2024 році може сягнути 6% ВВП.

У Франції близько 300 млн євро військової допомоги для України оплачується з доходів від заморожених російських активів.

Ці кошти будуть використані на закупівлю 155 мм артилерійських снарядів, САУ Caesar і пального. 400-600 млн будуть згенеровані нижчими показниками інфляції і підуть на модернізацію ракет SCALP і Aster для України, — повідомили нещодавно західні журналісти.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Шольц визнав власну серйозну помилку на тлі війни Росії проти України
Шольц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Шольц звернеться до союзників з новою пропозицією щодо України
Шольц
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін прорахувався. Байден та Шольц провели переговори щодо України
Байден і Шольц

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?