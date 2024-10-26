Дві країни ЄС заважають розблокувати 6 млрд євро для України

Згідно з даними британських журналістів, Франція та Німеччина не підтримали пропозицію, яка дозволила б передати Україні 6 мільярдів євро, заблоковані вето з боку Угорщини.

Нова допомога для України опинилася під загрозою

Що важливо розуміти, Європейська служба зовнішніх дій розробила спеціальний план, згідно з яким пропонувала дозволити членам блоку робити добровільні внески до Європейського фонду миру.

Саме це дало б можливість спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, а Угорщина фактично б втратила можливість ветувати рішення офіційного Брюсселя щодо України.

Попри це, як зазначають інсайдери деякі держави-члени, включно з Францією та Німеччиною, висловили занепокоєння щодо створення прецеденту, який може поставити під загрозу майбутнє ЄФМ як інструменту зовнішньої політики. Поширити

Окрім того, наголошується, що в окремих країнах добровільні внески можуть потребувати схвалення національних парламентів, а це не так просто, як здається.

Журналістам поки не вдалося дізнатися, яку підтримку в Брюсселі може отримати новий план щодо України.

Німеччина та Франція не можуть реалізувати свої плани щодо України

Що важливо розуміти, командам Еммануеля Макрона та Олафа Шольца довелося скоротити статтю витрат щодо фінансової та військової допомоги Україні.

За словами аналітиків, і Париж, і Берлін були вимушені ухвалити ці рішення, намагаючись зменшити дефіцит бюджету, який у 2024 році може сягнути 6% ВВП.

У Франції близько 300 млн євро військової допомоги для України оплачується з доходів від заморожених російських активів.