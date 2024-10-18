Путін прорахувався. Байден та Шольц провели переговори щодо України

18 жовтня у Берліні відбулися перемовини між американським та німецьким лідерами Джо Байденом та Олафом Шольцом. Під час них канцлер ФРН запевнив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе перемогти Україну.
Головні тези:
- Олаф Шольц запевнив, що не кине Україну напризволяще.
- Байден та Шольц обіцяють підтримувати Україну, аж поки вона не переможе у війні.
- План перемоги, представлений Зеленським, є перспективним, але німецький лідер не підтримує приєднання України до НАТО.
Переговори Байдена та Шольца — що відомо
За словами Олафа Шольца, позиція офіційного Берліна залишається чіткою: підтримувати Україну настільки енергійно, наскільки це можливо.
Він також звернув увагу на те, що Берлін та Вашингтон зроблять все можливе, щоб Україна вийшла переможницею з цієї війни.
Як Шольц коментує План перемоги України
Що важливо розуміти, канцлер ФРН, реагуючи на представлений президентом Володимиром Зеленським План перемоги, зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".
Саме Олаф Шольц є одним із тих, хто не підтримує запрошення України до НАТО у найближчій перспективі. Окрім того, він не хоче передавати Києву далекобійні ракети.
За словами німецького лідера, він хоче уникнути ескалації та ширшої війни.
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