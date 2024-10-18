Путін прорахувався. Байден та Шольц провели переговори щодо України
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін прорахувався. Байден та Шольц провели переговори щодо України

Байден і Шольц
Джерело:  Handelsblatt

18 жовтня у Берліні відбулися перемовини між американським та німецьким лідерами Джо Байденом та Олафом Шольцом. Під час них канцлер ФРН запевнив, що російський диктатор Володимир Путін не зможе перемогти Україну.

Головні тези:

  • Олаф Шольц запевнив, що не кине Україну напризволяще. 
  • Байден та Шольц обіцяють підтримувати Україну, аж поки вона не переможе у війні.
  • План перемоги, представлений Зеленським, є перспективним, але німецький лідер не підтримує приєднання України до НАТО.

Переговори Байдена та Шольца — що відомо

За словами Олафа Шольца, позиція офіційного Берліна залишається чіткою: підтримувати Україну настільки енергійно, наскільки це можливо.

Водночас ми стежимо за тим, щоб Північноатлантичний альянс не став стороною війни, щоб ця війна не призвела до набагато більшої катастрофи… Ми дуже добре усвідомлюємо цю відповідальність, і ніхто не може зняти її з нас.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРН

Він також звернув увагу на те, що Берлін та Вашингтон зроблять все можливе, щоб Україна вийшла переможницею з цієї війни.

Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Путін прорахувався, він не зможе вистояти у цій війні, — наголосив німецький лідер.

Як Шольц коментує План перемоги України

Що важливо розуміти, канцлер ФРН, реагуючи на представлений президентом Володимиром Зеленським План перемоги, зазначив, що є рішення, які він ухвалив, і вони "не зміняться".

Саме Олаф Шольц є одним із тих, хто не підтримує запрошення України до НАТО у найближчій перспективі. Окрім того, він не хоче передавати Києву далекобійні ракети.

За словами німецького лідера, він хоче уникнути ескалації та ширшої війни.

Шольц стверджує, що передача ракет Taurus Україні зробить Німеччину стороною війни, оскільки, за його словами, націлення ракет нібито неможливо проводити без прямої участі німецьких військових.

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