Путин просчитался. Байден и Шольц провели переговоры касательно Украины

18 октября в Берлине состоялись переговоры между американским и германским лидерами Джо Байденом и Олафом Шольцом. Во время них канцлер ФРГ заверил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет победить Украину.
Главные тезисы
- Олаф Шольц заверил, что не бросит Украину на произвол судьбы.
- Байден и Шольц обещают поддерживать Украину, пока она не победит в войне.
- План победы, представленный Зеленским, перспективен, но немецкий лидер не поддерживает присоединение Украины к НАТО.
Переговоры Байдена и Шольца — что известно
По словам Олафа Шольца, позиция официального Берлина остается четкой: поддерживать Украину настолько энергично, насколько это возможно.
Он также обратил внимание, что Берлин и Вашингтон сделают все возможное, чтобы Украина вышла победительницей из этой войны.
Как Шольц комментирует План победы Украины
Что важно понимать, канцлер ФРГ, реагируя на представленный президентом Владимиром Зеленским План победы, отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".
Именно Олаф Шольц один из тех, кто не поддерживает приглашение Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Кроме того, он не хочет передавать Киеву дальнобойные ракеты.
По словам немецкого лидера, он хочет избежать эскалации и более масштабной войны.
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