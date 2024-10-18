Путин просчитался. Байден и Шольц провели переговоры касательно Украины

18 октября в Берлине состоялись переговоры между американским и германским лидерами Джо Байденом и Олафом Шольцом. Во время них канцлер ФРГ заверил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет победить Украину.

Переговоры Байдена и Шольца — что известно

По словам Олафа Шольца, позиция официального Берлина остается четкой: поддерживать Украину настолько энергично, насколько это возможно.

В то же время, мы следим за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал стороной войны, чтобы эта война не привела к гораздо большей катастрофе… Мы очень хорошо осознаем эту ответственность, и никто не может снять ее с нас. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Он также обратил внимание, что Берлин и Вашингтон сделают все возможное, чтобы Украина вышла победительницей из этой войны.

Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Путин просчитался, он не сможет выстоять в этой войне, — подчеркнул немецкий лидер. Поделиться

Как Шольц комментирует План победы Украины

Что важно понимать, канцлер ФРГ, реагируя на представленный президентом Владимиром Зеленским План победы, отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Именно Олаф Шольц один из тех, кто не поддерживает приглашение Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Кроме того, он не хочет передавать Киеву дальнобойные ракеты.

По словам немецкого лидера, он хочет избежать эскалации и более масштабной войны.