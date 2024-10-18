Путин просчитался. Байден и Шольц провели переговоры касательно Украины
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Политика
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Путин просчитался. Байден и Шольц провели переговоры касательно Украины

Переговоры Байдена и Шольца – что известно
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Источник:  Handelsblatt

18 октября в Берлине состоялись переговоры между американским и германским лидерами Джо Байденом и Олафом Шольцом. Во время них канцлер ФРГ заверил, что российский диктатор Владимир Путин не сможет победить Украину.

Главные тезисы

  • Олаф Шольц заверил, что не бросит Украину на произвол судьбы.
  • Байден и Шольц обещают поддерживать Украину, пока она не победит в войне.
  • План победы, представленный Зеленским, перспективен, но немецкий лидер не поддерживает присоединение Украины к НАТО.

Переговоры Байдена и Шольца — что известно

По словам Олафа Шольца, позиция официального Берлина остается четкой: поддерживать Украину настолько энергично, насколько это возможно.

В то же время, мы следим за тем, чтобы Североатлантический альянс не стал стороной войны, чтобы эта война не привела к гораздо большей катастрофе… Мы очень хорошо осознаем эту ответственность, и никто не может снять ее с нас.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

Канцлер ФРГ

Он также обратил внимание, что Берлин и Вашингтон сделают все возможное, чтобы Украина вышла победительницей из этой войны.

Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Путин просчитался, он не сможет выстоять в этой войне, — подчеркнул немецкий лидер.

Как Шольц комментирует План победы Украины

Что важно понимать, канцлер ФРГ, реагируя на представленный президентом Владимиром Зеленским План победы, отметил, что есть решения, которые он принял, и они "не изменятся".

Именно Олаф Шольц один из тех, кто не поддерживает приглашение Украины в НАТО в ближайшей перспективе. Кроме того, он не хочет передавать Киеву дальнобойные ракеты.

По словам немецкого лидера, он хочет избежать эскалации и более масштабной войны.

Шольц утверждает, что передача ракет Taurus Украине сделает Германию стороной войны, поскольку, по его словам, таргетинг ракет якобы невозможно проводить без прямого участия немецких военных.

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