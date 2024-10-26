Почему Путин втягивает КНДР в войну против Украины — объяснение эксперта

Российский диктатор Владимир Путина и его оккупационные войска не способны своими силами победить Украину, поэтому им приходится обращаться за помощью к своим союзникам. Об этом заявил заместитель председателя СБУ (2014-2015), генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, военный и общественный деятель Виктор Ягун.

Россия выдыхается и теряет свой потенциал во время войны

Виктор Ягун обращает внимание на то, что Путин действительно очень боится пересекать свои внутренние "красные линии", в частности объявлять мобилизацию в больших городах.

Российский диктатор осознает, что это может спровоцировать масштабную социальную обеспокоенность.

Это подтверждает тезис о концептуальной войне между добром и злом, цивилизационном выборе между авторитаризмом и демократией, — подчеркнул генерал-майор. Поделиться

По мнению Виктора Ягуна, международное сообщество должно осознать, на какой опасной линии находится, ведь появление военных КНДР на фронте является серьезным вызовом для мировой системы безопасности.

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Что важно понимать, с помощью Путина Северная Корея постепенно выходит из изоляции.

На сегодняшний день она может обеспечить себе любые планы по наращиванию своего военного потенциала.

В частности, создание атомных подлодок, которые могут угрожать США, и возможность изготовления тактического ядерного оружия малых размеров, о чем говорил Буданов, — отметил генерал-майор. Поделиться

По его убеждению, солдат КНДР точно нельзя недооценивать, ведь они научены подчиняться приказам и не будут массово бежать с поля боя, как это делают российские оккупанты.

Также Ягун обратил внимание на то, что реакция Южной Кореи на войска КНДР в России импонирует Украине.

Вполне возможно, что официальный Сеул вскоре решится передать свое оружие ВСУ в ответ на действия Пхеньяна.