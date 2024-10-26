Почему Путин втягивает КНДР в войну против Украины — объяснение эксперта
Категория
Украина
Дата публикации

Почему Путин втягивает КНДР в войну против Украины — объяснение эксперта

Путин
Читати українською
Источник:  Эспрессо

Российский диктатор Владимир Путина и его оккупационные войска не способны своими силами победить Украину, поэтому им приходится обращаться за помощью к своим союзникам. Об этом заявил заместитель председателя СБУ (2014-2015), генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, военный и общественный деятель Виктор Ягун.

Главные тезисы

  • Появление военных КНДР на фронте является серьезным вызовом не только для Украины, но и для всего мира.
  • Их умения нельзя недооценивать.
  • Включение Северной Кореи в войну с Украиной позволяет ей выходить из изоляции и наращивать военный потенциал.

Россия выдыхается и теряет свой потенциал во время войны

Виктор Ягун обращает внимание на то, что Путин действительно очень боится пересекать свои внутренние "красные линии", в частности объявлять мобилизацию в больших городах.

Российский диктатор осознает, что это может спровоцировать масштабную социальную обеспокоенность.

Это подтверждает тезис о концептуальной войне между добром и злом, цивилизационном выборе между авторитаризмом и демократией, — подчеркнул генерал-майор.

По мнению Виктора Ягуна, международное сообщество должно осознать, на какой опасной линии находится, ведь появление военных КНДР на фронте является серьезным вызовом для мировой системы безопасности.

Почему Ким Чен Ын согласился на просьбу Кремля

Что важно понимать, с помощью Путина Северная Корея постепенно выходит из изоляции.

На сегодняшний день она может обеспечить себе любые планы по наращиванию своего военного потенциала.

В частности, создание атомных подлодок, которые могут угрожать США, и возможность изготовления тактического ядерного оружия малых размеров, о чем говорил Буданов, — отметил генерал-майор.

По его убеждению, солдат КНДР точно нельзя недооценивать, ведь они научены подчиняться приказам и не будут массово бежать с поля боя, как это делают российские оккупанты.

Также Ягун обратил внимание на то, что реакция Южной Кореи на войска КНДР в России импонирует Украине.

Вполне возможно, что официальный Сеул вскоре решится передать свое оружие ВСУ в ответ на действия Пхеньяна.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ узнали о новом неожиданном решении КНДР относительно России
армия КНДР
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР зафиксировало первые подразделения военных КНДР на Курщине
ГУР
Солдаты КНДР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Инструкторы из КНДР и оккупанты РФ совместно строили полигон вблизи Мариуполя
Корейцы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?