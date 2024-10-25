Инструкторы из КНДР и оккупанты РФ совместно строили полигон вблизи Мариуполя
Категория
Украина
Дата публикации

Инструкторы из КНДР и оккупанты РФ совместно строили полигон вблизи Мариуполя

Корейцы
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Источник:  Эспрессо

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, отметил, что полигон между Мариуполем и поселком Сартана был построен недавно, как раз после того, как первые инструкторы КНДР "накрыли" под Донецком.

Главные тезисы

  • Полигон между Мариуполем и поселком Сартана был построен совместно с участием инструкторов из КНДР и оккупантов из России.
  • На полигоне оккупанты начали строить военную базу в районе, где ранее находился квартал, который был снесен. Здесь также базируются системы ПВО.
  • По информации источников, на полигоне проводятся тренировки по использованию северокорейского оружия, поступающего в армию России.
  • В результате ракетного удара по оккупированной территории в Донецкой области погибли более 20 оккупантов, среди которых 6 офицеров из Северной Кореи.
  • Строительство и использование полигона вблизи Мариуполя вызывает обеспокоенность среди местных жителей и представителей власти, учитывая его военное назначение.

КНДР и Россия совместно построили полигон вблизи Мариуполя

Оккупанты начали строить очередную военную базу, которая будет располагаться где-то недалеко от Азовстали. Эта база будет в том районе Мариуполя, который весь снесен.

Это показательно, потому что снесен огромный квартал по периметру в 5 км. И вместо него будет военная база. Нельзя сказать, что там безумные темпы развития. Пока оккупантам хватает комбината им. Ильича, которым они пользуются как военной базой, а также оставшейся по окрестностям части комбината "Азовстали", где россияне базируются и прячут системы ПВО.

Петр Андрющенко

Петр Андрющенко

Советник городского головы Мариуполя

По его словам, оккупанты построили полигон между Мариуполем и поселком Сартана. Помогали им в этом инструкторы из Северной Кореи, которых там фиксируют, потому что они совместно с россиянами оберегают этот полигон.

Во время тренировок на этом полигоне оккупанты перекрывают дороги, фиксируют, что, куда и сколько чего движется, то есть такой отдельный полигон, в отличие от тех, которые есть сегодня или работали раньше. По нашей информации, именно на нем они тренируются использовать северокорейское оружие, поступающее в армию РФ достаточно активно.

Этот полигон построен недавно, как раз после того, как первых инструкторов КНДР "накрыли" под Донецком на таком же полигоне (речь идет об ударе 3 октября 2024 года по оккупированной территории вблизи Донецка, когда погибли 20 оккупантов, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи - ред.). И теперь ради безопасности они сместились под Мариуполь, потому что это для них все же тыл, прокомментировал Петр Андрющенко.

Шесть офицеров из КНДР погибли на украинском фронте

В результате мощного ракетного удара, который 3 октября нанесли украинские воины по временно оккупированной Россией территории Донецкой области, погибли более 20 оккупантов. Среди них было 6 офицеров из Северной Кореи.

Об этом сообщили сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники в военной разведке.

Кроме того, отмечается, что еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения.

По сообщениям из российских социальных сетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.

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