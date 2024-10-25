Инструкторы из КНДР и оккупанты РФ совместно строили полигон вблизи Мариуполя

Петр Андрющенко, советник городского головы Мариуполя, отметил, что полигон между Мариуполем и поселком Сартана был построен недавно, как раз после того, как первые инструкторы КНДР "накрыли" под Донецком.
Главные тезисы
- Полигон между Мариуполем и поселком Сартана был построен совместно с участием инструкторов из КНДР и оккупантов из России.
- На полигоне оккупанты начали строить военную базу в районе, где ранее находился квартал, который был снесен. Здесь также базируются системы ПВО.
- По информации источников, на полигоне проводятся тренировки по использованию северокорейского оружия, поступающего в армию России.
- В результате ракетного удара по оккупированной территории в Донецкой области погибли более 20 оккупантов, среди которых 6 офицеров из Северной Кореи.
- Строительство и использование полигона вблизи Мариуполя вызывает обеспокоенность среди местных жителей и представителей власти, учитывая его военное назначение.
КНДР и Россия совместно построили полигон вблизи Мариуполя
Оккупанты начали строить очередную военную базу, которая будет располагаться где-то недалеко от Азовстали. Эта база будет в том районе Мариуполя, который весь снесен.
По его словам, оккупанты построили полигон между Мариуполем и поселком Сартана. Помогали им в этом инструкторы из Северной Кореи, которых там фиксируют, потому что они совместно с россиянами оберегают этот полигон.
Этот полигон построен недавно, как раз после того, как первых инструкторов КНДР "накрыли" под Донецком на таком же полигоне (речь идет об ударе 3 октября 2024 года по оккупированной территории вблизи Донецка, когда погибли 20 оккупантов, в том числе шесть офицеров из Северной Кореи - ред.). И теперь ради безопасности они сместились под Мариуполь, потому что это для них все же тыл, прокомментировал Петр Андрющенко.
Шесть офицеров из КНДР погибли на украинском фронте
В результате мощного ракетного удара, который 3 октября нанесли украинские воины по временно оккупированной Россией территории Донецкой области, погибли более 20 оккупантов. Среди них было 6 офицеров из Северной Кореи.
Об этом сообщили сразу несколько украинских СМИ со ссылкой на свои источники в военной разведке.
Кроме того, отмечается, что еще трое северокорейских военнослужащих получили ранения.
По сообщениям из российских социальных сетей, перед ракетным ударом россияне демонстрировали северокорейским представителям подготовку личного состава к штурмовым действиям и обороне.
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