КНДР и Иран поставляют России большую часть снарядов для войны против Украины

60% снарядов, которые армия РФ использует против Украины, предоставлены КНДР, 10% ― Ираном, и только 30% ― собственное производство России. Об этом пишет разведка Южной Кореи, ссылаясь на данные ГУР.
Главные тезисы
- Большая часть снарядов, используемых Россией в войне против Украины, поставляется из КНДР и Ирана.
- Северокорейское оружие, включая ракеты и ПТРК, активно используется в войне на Украине.
- Южнокорейская разведка раскрыла детали масштабов поставок оружия из КНДР для поддержки военных операций России.
- Возможные ответы НАТО на военную эскалацию включают активизацию поддержки Украины и развитие партнерства в Индийско-Тихоокеанском регионе.
Россия ведет войну против Украины оружием КНДР и Ирана
С августа 2023 года Северная Корея отправила в РФ около 8 млн снарядов калибра 122 мм и 152 мм до 100 ракет Hwasong-11 (или KN-02 Toksa, северокорейская модификация локальной баллистической ракеты малой дальности).
Также на поле боя зафиксировали дальнобойное самоходное ПТРК Bulsae-4, сообщила разведка Южной Кореи.
Впервые информация о том, что Россия применяет Bulsae-4, появилась в конце июля этого года.
КНДР продолжает отправлять войска в РФ
Согласно документов южнокорейской разведки, которыми поделились с союзниками и ознакомились с Bloomberg News, вторая партия северокорейских войск вскоре направится в Россию.
В документах также изложены детали масштабов поставок оружия из Северной Кореи для поддержки военных операций России во время его полномасштабного вторжения в Украину.
Ранее на этой неделе Южная Корея поделилась своими выводами с союзниками.
Южная Корея представит часть разведданных официальным лицам НАТО на заседании Североатлантического совета 28 октября, сообщили два человека, осведомленных в этом вопросе.
Потенциальные ответы НАТО ограничены, но могут включать в себя активизацию поддержки Украины и развитие партнерства в Индийско-Тихоокеанском регионе.
Кремль планирует вооружить северокорейцев оружием и боевой униформой, а также поддельными идентификаторами, чтобы выдавать их жителями восточных регионов России.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что северокорейские войска уже находятся в России, и отметил «очень, очень серьезную» вероятность того, что их отправят воевать в Украину. Белый дом заявил, что около 3 тыс. солдат сейчас проходят подготовку в России.
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