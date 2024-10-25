60% снарядов, которые армия РФ использует против Украины, предоставлены КНДР, 10% ― Ираном, и только 30% ― собственное производство России. Об этом пишет разведка Южной Кореи, ссылаясь на данные ГУР.

Россия ведет войну против Украины оружием КНДР и Ирана

С августа 2023 года Северная Корея отправила в РФ около 8 млн снарядов калибра 122 мм и 152 мм до 100 ракет Hwasong-11 (или KN-02 Toksa, северокорейская модификация локальной баллистической ракеты малой дальности).

Также на поле боя зафиксировали дальнобойное самоходное ПТРК Bulsae-4, сообщила разведка Южной Кореи.

ПТРК Bulsae-4

Впервые информация о том, что Россия применяет Bulsae-4, появилась в конце июля этого года.

КНДР продолжает отправлять войска в РФ

Согласно документов южнокорейской разведки, которыми поделились с союзниками и ознакомились с Bloomberg News, вторая партия северокорейских войск вскоре направится в Россию.

Согласно документам, первая группа из 1500 элитных войск специального назначения уже проходит обучение на Дальнем Востоке России в рамках запланированного развертывания примерно 10 тыс. северокорейских солдат. Согласно оценке, они были доставлены в Владивостокский порт между 8 и 13 октября после первого визита российских военно-морских кораблей в воды Северной Кореи с 1990 года. Поделиться

Военные КНДР

В документах также изложены детали масштабов поставок оружия из Северной Кореи для поддержки военных операций России во время его полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее на этой неделе Южная Корея поделилась своими выводами с союзниками.

Южная Корея представит часть разведданных официальным лицам НАТО на заседании Североатлантического совета 28 октября, сообщили два человека, осведомленных в этом вопросе.

Потенциальные ответы НАТО ограничены, но могут включать в себя активизацию поддержки Украины и развитие партнерства в Индийско-Тихоокеанском регионе.

Кремль планирует вооружить северокорейцев оружием и боевой униформой, а также поддельными идентификаторами, чтобы выдавать их жителями восточных регионов России.

Нелегитимный президент России Владимир Путин уклонился от ответа, отправил ли Пхеньян войска в Россию на пресс-конференции вечером 24 октября, заявив, что военные отношения между его страной и Северной Кореей «наше дело». Поделиться

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в среду, что северокорейские войска уже находятся в России, и отметил «очень, очень серьезную» вероятность того, что их отправят воевать в Украину. Белый дом заявил, что около 3 тыс. солдат сейчас проходят подготовку в России.