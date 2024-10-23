Не повторяйте судьбу россиян. Проект "Хочу жить" обратился к солдатам КНДР — видео

Солдаты КНДР, которые были отправлены на помощь России в войне, имеют возможность избежать судьбы российских оккупантов. Украина готова предоставить им убежище в случае сдачи в плен.
Главные тезисы
- Солдаты КНДР могут избежать судьбы российских оккупантов, сдавшись в плен Украине и получив убежище.
- Проект "Хочу жить" обращается к бойцам Корейской народной армии с предложением сохранить жизнь и ожидать завершения войны в комфортных условиях.
- Решения и действия Пхеньяна связаны с договором о взаимопомощи с Россией, что способствует обходу санкций и укреплению ядерного потенциала.
- Москва передает технологии для тактического ядерного оружия и систем запуска подводных ракет КНДР.
Украина призывает солдат КНДР сдаваться в плен и сохранить жизнь
Тысячи сдавшихся в плен российских оккупантов сделали правильный выбор и сейчас ожидают завершения полномасштабной войны в комфортных казармах, с трехразовым горячим питанием и медицинским обслуживанием.
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Буданов раскрыл реальные мотивы КНДР
По словам главы военной разведки, режим Ким Чен Ина не отдает своих людей или оружие России бесплатно.
Все решения и действия официального Пхеньяна — это результат договора о взаимопомощи, ранее подписанный российским и северокорейским диктаторами.
Владимир Путин дает КНДР деньги, технологии, а в обмен получает военных и оружие. Фактически страна-агрессорка РФ помогает Северной Корее обходить санкции и укреплять ядерный потенциал.
Кирилл Буданов подчеркнул, что Москва также передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.
Что важно понимать, остается открытым вопрос, как солдаты КНДР будут воевать на европейском поле боя, ведь они еще не сталкивались с реалиями современной войны, где доминируют тактические ударные беспилотники.
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