Не повторяйте судьбу россиян. Проект "Хочу жить" обратился к солдатам КНДР — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Не повторяйте судьбу россиян. Проект "Хочу жить" обратился к солдатам КНДР — видео

Не повторяйте судьбу россиян. Проект "Хочу жить" обратился к солдатам КНДР — видео
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Источник:  Проект "Хочу жить"

Солдаты КНДР, которые были отправлены на помощь России в войне, имеют возможность избежать судьбы российских оккупантов. Украина готова предоставить им убежище в случае сдачи в плен.

Главные тезисы

  • Солдаты КНДР могут избежать судьбы российских оккупантов, сдавшись в плен Украине и получив убежище.
  • Проект "Хочу жить" обращается к бойцам Корейской народной армии с предложением сохранить жизнь и ожидать завершения войны в комфортных условиях.
  • Решения и действия Пхеньяна связаны с договором о взаимопомощи с Россией, что способствует обходу санкций и укреплению ядерного потенциала.
  • Москва передает технологии для тактического ядерного оружия и систем запуска подводных ракет КНДР.

Украина призывает солдат КНДР сдаваться в плен и сохранить жизнь

Обращаемся к бойцам Корейской народной армии, которых отправили помогать путинскому режиму. Вы не должны глупо умирать на чужой земле. Не нужно повторять судьбу сотен тысяч русских солдат, которые уже никогда не вернутся домой. Сдавайтесь в плен! Украина приютит вас, накормит и обогреет» , — отмечает проект.

Тысячи сдавшихся в плен российских оккупантов сделали правильный выбор и сейчас ожидают завершения полномасштабной войны в комфортных казармах, с трехразовым горячим питанием и медицинским обслуживанием.

Неважно, сколько солдат отправит Пхеньян на помощь России, неважно, на какое направление — украинские лагеря для военнопленных готовы принять солдат любой национальности, вероисповедания и идеологических взглядов , — добавляет проект "Хочу жить".

Для того, чтобы связаться с проектом, необходимо воспользоваться одним из способов:

  • через Telegram-бот по ссылке ;

  • по номерам +38 044 350 89 17 или 688;

  • в Telegram или WhatsApp по номерам +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.

Буданов раскрыл реальные мотивы КНДР

По словам главы военной разведки, режим Ким Чен Ина не отдает своих людей или оружие России бесплатно.

Все решения и действия официального Пхеньяна — это результат договора о взаимопомощи, ранее подписанный российским и северокорейским диктаторами.

Владимир Путин дает КНДР деньги, технологии, а в обмен получает военных и оружие. Фактически страна-агрессорка РФ помогает Северной Корее обходить санкции и укреплять ядерный потенциал.

Кирилл Буданов подчеркнул, что Москва также передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.

Что важно понимать, остается открытым вопрос, как солдаты КНДР будут воевать на европейском поле боя, ведь они еще не сталкивались с реалиями современной войны, где доминируют тактические ударные беспилотники.

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