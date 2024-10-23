Не повторюйте долю росіян. Проєкт "Хочу жить" звернувся до солдатів КНДР — відео

Солдати КНДР, яких відправили на допомогу Росії у війні, мають можливість уникнути долі російських окупантів. Україна готова надати їм притулок у разі здачі в полон.

Україна закликає солдатів КНДР здаватися в полон та зберегти життя

Звертаємося до бійців Корейської народної армії, яких відправили допомагати путінському режиму. Ви не повинні безглуздо вмирати на чужій землі. Не потрібно повторювати долю сотень тисяч російських солдатів, які вже ніколи не повернуться додому. Здавайтеся в полон! Україна дасть притулок вам, нагодує й обігріє, — зазначає проєкт. Поширити

Тисячі російських окупантів, які здались у полон — зробили правильний вибір й наразі очікують на завершення повномасштабної війни в комфортних казармах, з триразовим гарячим харчуванням та медичним обслуговуванням.

Неважливо, скільки солдатів відправить Пхеньян на допомогу Росії, неважливо, на який напрямок — українські табори для військовополонених готові прийняти солдатів будь-якої національності, віросповідання та ідеологічних поглядів, — додає проєкт "Хочу жить". Поширити

Для того, щоб зв'язатись з проєктом необхідно скористатись одним із способів:

через Telegram-бот за посиланням;

за номерами +38 044 350 89 17 або ж 688;

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Буданов розкрив реальні мотиви КНДР

За словами очільника воєнної розвідки, режим Кім Чен Ина не віддає своїх людей чи зброю Росії задарма.

Усі рішення та дії офіційного Пхеньяна — це результат договору про взаємодопомогу, який раніше підписали російський та північнокорейський диктатори.

Володимир Путін дає КНДР гроші, технології, а в обмін отримує військових і зброю. Фактично країна-агресорка РФ допомагає Північній Кореї обходити санкції та “зміцнювати” ядерний потенціал.

Кирило Буданов наголосив, що Москва також передає деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет.

Що важливо розуміти, досі залишається відкритим питання, як солдати КНДР будуть воювати на європейському полі бою, адже вони ще не стикалися з реаліями сучасної війни, де домінують тактичні ударні безпілотники.