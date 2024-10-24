ГУР зафиксировало первые подразделения военных КНДР на Курщине

Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий войны России против Украины. Так, Главное управление разведки сообщает, что уже 23 октября их появление зафиксировано в Курской области РФ.

Северокорейские военные прибыли на Курщину — ГУР

Подготовка солдат армии КНДР в России проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора:

"Барановский" (Уссурийск),

"Донгуз" (Улан-Удэ),

"Екатеринославский" (Екатеринославка),

248-й (Князе-Волконское),

249-й (Сергеевка).

На слажиавние военных из Северной Кореи, которые Россия намерена привлечь в войне против Украины, выделяют несколько недель, — сообщает ГУР.

По оценкам военной разведки, численность переброшенных в РФ северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Ответственным за контроль военной подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной.

В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 г туалетной бумаги и 300 г мыла. Поделиться

В Кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом.

Пентагон имеет доказательства переброски солдат КНДР в Россию

У Соединенных Штатов Америки есть доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Однако, как заявили в Пентагоне, их конкретные действия пока остаются неизвестными.

Как сообщил 23 октября Министр обороны США Ллойд Остин, аналитики Пентагона продолжают исследовать ситуацию, и уже подтвержден факт перехода войск КНДР на территорию России.

Имеются доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Что именно они там делают, еще предстоит выяснить. Это то, над чем нам нужно работать.

Остин также отметил, что если северокорейские военные намерены участвовать в войне России против Украины, это станет "очень серьезной проблемой", которая будет иметь последствия не только для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона.