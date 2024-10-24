ГУР зафиксировало первые подразделения военных КНДР на Курщине
Категория
Мир
Дата публикации

ГУР зафиксировало первые подразделения военных КНДР на Курщине

ГУР
Солдаты КНДР
Read in English
Читати українською

Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий войны России против Украины. Так, Главное управление разведки сообщает, что уже 23 октября их появление зафиксировано в Курской области РФ.

Главные тезисы

  • Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на российских полигонах, прибыли в зону боевых действий войны России против Украины.
  • Обучение северокорейских военных проходит на пяти военных полигонах на востоке России.
  • ГУР зафиксировало появление северокорейских военных в Курской области, среди которых 500 офицеров и три генерала из Пхеньяна.
  • Военную подготовку и адаптацию войск КНДР в России контролирует заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
  • Пентагон имеет доказательства переброски солдат КНДР в Россию, выражает обеспокоенность и проводит анализ возможных последствий их участия в войне России против Украины.

Северокорейские военные прибыли на Курщину — ГУР

Подготовка солдат армии КНДР в России проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора:

  • "Барановский" (Уссурийск),

  • "Донгуз" (Улан-Удэ),

  • "Екатеринославский" (Екатеринославка),

  • 248-й (Князе-Волконское),

  • 249-й (Сергеевка).

На слажиавние военных из Северной Кореи, которые Россия намерена привлечь в войне против Украины, выделяют несколько недель, — сообщает ГУР.

По оценкам военной разведки, численность переброшенных в РФ северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.

Ответственным за контроль военной подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной.

В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 г туалетной бумаги и 300 г мыла.

В Кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом.

Пентагон имеет доказательства переброски солдат КНДР в Россию

У Соединенных Штатов Америки есть доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Однако, как заявили в Пентагоне, их конкретные действия пока остаются неизвестными.

Как сообщил 23 октября Министр обороны США Ллойд Остин, аналитики Пентагона продолжают исследовать ситуацию, и уже подтвержден факт перехода войск КНДР на территорию России.

Имеются доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Что именно они там делают, еще предстоит выяснить. Это то, над чем нам нужно работать.

Остин также отметил, что если северокорейские военные намерены участвовать в войне России против Украины, это станет "очень серьезной проблемой", которая будет иметь последствия не только для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ узнали о новом неожиданном решении КНДР относительно России
армия КНДР
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Не повторяйте судьбу россиян. Проект "Хочу жить" обратился к солдатам КНДР — видео
Не повторяйте судьбу россиян. Проект "Хочу жить" обратился к солдатам КНДР — видео
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Пентагоне подтвердили пребывание солдат КНДР до России
В Пентагоне подтвердили пребывание солдат КНДР до России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?