ГУР зафиксировало первые подразделения военных КНДР на Курщине

Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий войны России против Украины. Так, Главное управление разведки сообщает, что уже 23 октября их появление зафиксировано в Курской области РФ.
Главные тезисы
- Первые подразделения военных из КНДР, прошедшие обучение на российских полигонах, прибыли в зону боевых действий войны России против Украины.
- Обучение северокорейских военных проходит на пяти военных полигонах на востоке России.
- ГУР зафиксировало появление северокорейских военных в Курской области, среди которых 500 офицеров и три генерала из Пхеньяна.
- Военную подготовку и адаптацию войск КНДР в России контролирует заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
- Пентагон имеет доказательства переброски солдат КНДР в Россию, выражает обеспокоенность и проводит анализ возможных последствий их участия в войне России против Украины.
Северокорейские военные прибыли на Курщину — ГУР
Подготовка солдат армии КНДР в России проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке государства-агрессора:
"Барановский" (Уссурийск),
"Донгуз" (Улан-Удэ),
"Екатеринославский" (Екатеринославка),
248-й (Князе-Волконское),
249-й (Сергеевка).
На слажиавние военных из Северной Кореи, которые Россия намерена привлечь в войне против Украины, выделяют несколько недель, — сообщает ГУР.
По оценкам военной разведки, численность переброшенных в РФ северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала.
Ответственным за контроль военной подготовки и адаптации войск КНДР Москва назначила заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.
Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной.
В Кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом.
Пентагон имеет доказательства переброски солдат КНДР в Россию
У Соединенных Штатов Америки есть доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Однако, как заявили в Пентагоне, их конкретные действия пока остаются неизвестными.
Как сообщил 23 октября Министр обороны США Ллойд Остин, аналитики Пентагона продолжают исследовать ситуацию, и уже подтвержден факт перехода войск КНДР на территорию России.
Имеются доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Что именно они там делают, еще предстоит выяснить. Это то, над чем нам нужно работать.
Остин также отметил, что если северокорейские военные намерены участвовать в войне России против Украины, это станет "очень серьезной проблемой", которая будет иметь последствия не только для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона.
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