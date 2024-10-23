В Пентагоне подтвердили пребывание солдат КНДР до России

У Соединенных Штатов Америки есть доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Однако, как заявили в Пентагоне, их конкретные действия пока остаются неизвестными.

Пентагон имеет доказательства опрокидывания солдат КНДР в Россию.

Как сообщил Министр обороны США Ллойд Остин, аналитики Пентагона продолжают исследовать ситуацию, и уже подтвержден факт перехода войск КНДР на территорию России.

Имеются доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Что именно они там делают, еще предстоит выяснить. Это то, над чем нам нужно работать, – заявил Ллойд Остин. Поделиться

Остин также отметил, что если северокорейские военные намерены участвовать в войне России против Украины, это станет "очень серьезной проблемой", которая будет иметь последствия не только для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона.

Буданов раскрыл реальные мотивы КНДР

По словам главы военной разведки, режим Ким Чен Ина не отдает своих людей или оружие России бесплатно.

Все решения и действия официального Пхеньяна — это результат договора о взаимопомощи, ранее подписанный российским и северокорейским диктаторами.

Владимир Путин дает КНДР деньги, технологии, а в обмен получает военных и оружие. Фактически страна-агрессорка РФ помогает Северной Корее обходить санкции и укреплять ядерный потенциал.

Кирилл Буданов подчеркнул, что Москва передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.

Что важно понимать, остается открытым вопрос, как солдаты КНДР будут воевать на европейском поле боя, ведь они еще не сталкивались с реалиями современной войны, где доминируют тактические ударные беспилотники.