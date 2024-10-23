В Пентагоне подтвердили пребывание солдат КНДР до России
Категория
Мир
Дата публикации

В Пентагоне подтвердили пребывание солдат КНДР до России

В Пентагоне подтвердили пребывание солдат КНДР до России
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Источник:  Reuters

У Соединенных Штатов Америки есть доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Однако, как заявили в Пентагоне, их конкретные действия пока остаются неизвестными.

Главные тезисы

  • Пентагон подтвердил пребывание солдат КНДР на территории России, но их конкретные действия пока неизвестны.
  • Существует сотрудничество между Россией и КНДР, где Ким Чен Ин получает поддержку и технологии от Путина в обмен на военных и оружие.
  • Подготовка северокорейских военных к участию в войне России против Украины вызывает серьезные опасения.
  • Москва передает технологии для ядерного оружия и систем запуска подводных ракет КНДР, помогая обойти санкции и укреплять ядерный потенциал страны.
  • Непонятно, как солдаты КНДР будут справляться с современными методами ведения войны, включая беспилотные технологии, на европейском поле боя.

Пентагон имеет доказательства опрокидывания солдат КНДР в Россию.

Как сообщил Министр обороны США Ллойд Остин, аналитики Пентагона продолжают исследовать ситуацию, и уже подтвержден факт перехода войск КНДР на территорию России.

Имеются доказательства того, что войска КНДР находятся в России. Что именно они там делают, еще предстоит выяснить. Это то, над чем нам нужно работать, – заявил Ллойд Остин.

Остин также отметил, что если северокорейские военные намерены участвовать в войне России против Украины, это станет "очень серьезной проблемой", которая будет иметь последствия не только для Европы, но и для Индо-Тихоокеанского региона.

Буданов раскрыл реальные мотивы КНДР

По словам главы военной разведки, режим Ким Чен Ина не отдает своих людей или оружие России бесплатно.

Все решения и действия официального Пхеньяна — это результат договора о взаимопомощи, ранее подписанный российским и северокорейским диктаторами.

Владимир Путин дает КНДР деньги, технологии, а в обмен получает военных и оружие. Фактически страна-агрессорка РФ помогает Северной Корее обходить санкции и укреплять ядерный потенциал.

Кирилл Буданов подчеркнул, что Москва передает некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.

Что важно понимать, остается открытым вопрос, как солдаты КНДР будут воевать на европейском поле боя, ведь они еще не сталкивались с реалиями современной войны, где доминируют тактические ударные беспилотники.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что у Украины есть информация о подготовке двух бригад северокорейских военных, которые могут быть задействованы в войне.

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