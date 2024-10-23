У Пентагоні підтвердили перебування солдатів КНДР у Росії
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У Пентагоні підтвердили перебування солдатів КНДР у Росії

У Пентагоні підтвердили перебування солдатів КНДР у Росії
Джерело:  Reuters

Сполучені Штати Америки мають докази того, що війська КНДР перебувають у Росії. Однак, як заявили у Пентагоні, їхні конкретні дії поки залишаються невідомими.

Головні тези:

  • Пентагон підтвердив перебування солдатів КНДР у Росії, але їхні дії залишаються невідомими.
  • Можливе втручання військ КНДР у війні РФ проти України стане серйозною проблемою для обох країн.
  • Москва надає КНДР підтримку у вигляді грошей, технологій та зброї, що дозволяє обходити санкції та посилювати ядерний потенціал.
  • Підготовка північнокорейських військ може стати серйозним викликом для Європи, зокрема у зв'язку з відсутністю досвіду у сучасній війні.
  • Президент України також підтвердив інформацію про можливу участь військ КНДР у війні, що свідчить про небезпеку для регіону.

Пентагон має докази перекидання солдатів КНДР в Росію

Як повідомив Міністр оборони США Ллойд Остін, аналітики Пентагону продовжують досліджувати ситуацію, і вже підтверджено факт переходу військ КНДР на територію Росії.

Є докази того, що війська КНДР знаходяться в Росії. Що саме вони там роблять, ще належить з'ясувати. Це те, над чим нам потрібно працювати, — заявив Ллойд Остін.

Остін також зазначив, що якщо північнокорейські військові мають намір брати участь у війні Росії проти України, це стане "дуже серйозною проблемою", яка матиме наслідки не лише для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону.

Буданов розкрив реальні мотиви КНДР

За словами очільника воєнної розвідки, режим Кім Чен Ина не віддає своїх людей чи зброю Росії задарма.

Усі рішення та дії офіційного Пхеньяна — це результат договору про взаємодопомогу, який раніше підписали російський та північнокорейський диктатори.

Володимир Путін дає КНДР гроші, технології, а в обмін отримує військових і зброю. Фактично країна-агресорка РФ допомагає Північній Кореї обходити санкції та “зміцнювати” ядерний потенціал.

Кирило Буданов наголосив, що Москва також передає деякі технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет.

Що важливо розуміти, досі залишається відкритим питання, як солдати КНДР будуть воювати на європейському полі бою, адже вони ще не стикалися з реаліями сучасної війни, де домінують тактичні ударні безпілотники.

Президент України Володимир Зеленський також підтвердив, що Україна має інформацію про підготовку двох бригад північнокорейських військових, які можуть бути задіяні у війні.

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