ГУР зафіксувало перші підрозділи військових КНДР на Курщині

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій війни Росії проти України. Так, Головне управління розвідки інформує, що вже 23 жовтня їхня поява зафіксована у Курській області РФ.

Північнокорейські військові прибули на Курщину — ГУР

Підготовка солдатів армії КНДР у Росії відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора:

“Барановскій” (Уссурійск),

“Донґуз” (Улан-Уде),

“Єкатєрінославскій” (Єкатєрінславка),

248-й (Князє-Волконскоє),

249-й (Сєрґєєвка).

На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів, — повідомляє ГУР.

За оцінками військової розвідки, чисельність перекинутих до РФ північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони РФ Юнус-Бєка Євкурова.

Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною.

Зокрема кожному північному корейцю Москва, відповідно до установлених норм, щомісячно виділятиме 50 м туалетного паперу та 300 г мила. Поширити

У Кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом.

Пентагон має докази перекидання солдатів КНДР в Росію

Сполучені Штати Америки мають докази того, що війська КНДР перебувають у Росії. Однак, як заявили у Пентагоні, їхні конкретні дії поки залишаються невідомими.

Як повідомив 23 жовтня Міністр оборони США Ллойд Остін, аналітики Пентагону продовжують досліджувати ситуацію, і вже підтверджено факт переходу військ КНДР на територію Росії.

Є докази того, що війська КНДР знаходяться в Росії. Що саме вони там роблять, ще належить з'ясувати. Це те, над чим нам потрібно працювати.

Остін також зазначив, що якщо північнокорейські військові мають намір брати участь у війні Росії проти України, це стане "дуже серйозною проблемою", яка матиме наслідки не лише для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону.