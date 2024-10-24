ГУР зафіксувало перші підрозділи військових КНДР на Курщині

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій війни Росії проти України. Так, Головне управління розвідки інформує, що вже 23 жовтня їхня поява зафіксована у Курській області РФ.
Головні тези:
- Перші підрозділи військових з КНДР прибули на Курщину на війну Росії проти України.
- Сполучені Штати Америки мають докази трансферу військ КНДР на територію Росії.
- Підготовка північнокорейських військових відбувається на російських полігонах, і Москва має намір залучити їх у війні проти України.
Північнокорейські військові прибули на Курщину — ГУР
Підготовка солдатів армії КНДР у Росії відбувається на п’ятьох військових полігонах, розташованих на сході держави-агресора:
“Барановскій” (Уссурійск),
“Донґуз” (Улан-Уде),
“Єкатєрінославскій” (Єкатєрінславка),
248-й (Князє-Волконскоє),
249-й (Сєрґєєвка).
На злагодження військових з Північної Кореї, яких Росія має намір залучити у війні проти України, виділяють декілька тижнів, — повідомляє ГУР.
За оцінками військової розвідки, чисельність перекинутих до РФ північнокорейських військових зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них ― 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.
Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР Москва призначила заступника міністра оборони РФ Юнус-Бєка Євкурова.
Надісланих Пхеньяном солдатів комплектують амуніцією, постіллю, зимовим одягом та взуттям, а також гігієною.
У Кремлі покладають неабиякі надії на північнокорейський компонент у війні проти України та глобальному протистоянні із Заходом.
Пентагон має докази перекидання солдатів КНДР в Росію
Сполучені Штати Америки мають докази того, що війська КНДР перебувають у Росії. Однак, як заявили у Пентагоні, їхні конкретні дії поки залишаються невідомими.
Як повідомив 23 жовтня Міністр оборони США Ллойд Остін, аналітики Пентагону продовжують досліджувати ситуацію, і вже підтверджено факт переходу військ КНДР на територію Росії.
Є докази того, що війська КНДР знаходяться в Росії. Що саме вони там роблять, ще належить з'ясувати. Це те, над чим нам потрібно працювати.
Остін також зазначив, що якщо північнокорейські військові мають намір брати участь у війні Росії проти України, це стане "дуже серйозною проблемою", яка матиме наслідки не лише для Європи, а й для Індо-Тихоокеанського регіону.
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