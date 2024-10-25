КНДР та Іран постачають Росії більшу частину снарядів для війни проти України

60% снарядів, які армія РФ використовує проти України, надані КНДР, 10% — Іраном, і лише 30% — це власне виробництво Росії. Про це пише розвідка Південної Кореї, з посиланням на дані ГУР.

Росія веде війну проти України зброєю КНДР та Ірану

З серпня 2023 року Північна Корея відправила до РФ близько 8 млн снарядів калібру 122 мм і 152 мм до 100 ракет Hwasong-11 (або KN-02 Toksa, північнокорейська модифікація локальної балістичної ракети малої дальності).

Також на полі бою зафіксували далекобійний самохідний ПТРК Bulsae-4, повідомила розвідка Південної Кореї.

Самохідний ПТРК Bulsae-4,

Вперше інформація про те, що Росія застосовує Bulsae-4, зʼявилась наприкінці липня цього року.

КНДР продовжує відправляти війська до РФ

Згідно з документами південнокорейської розвідки, якими поділилися з союзниками та ознайомилися з Bloomberg News, друга партія північнокорейських військ незабаром попрямує до Росії.

Згідно з документами, перша група з 1500 елітних військ спеціального призначення вже проходить навчання на Далекому Сході Росії в рамках запланованого розгортання приблизно 10 тис північнокорейських солдатів. Згідно з оцінкою, вони були доставлені в порт Владивостока між 8 і 13 жовтня після першого візиту російських військово-морських кораблів у води Північної Кореї з 1990 року. Поширити

Військові КНДР

У документах також викладено деталі масштабів постачання зброї з Північної Кореї для підтримки військових операцій Росії під час її повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше цього тижня Південна Корея поділилася своїми висновками з союзниками.

Південна Корея представить частину розвідданих офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради 28 жовтня, повідомили двоє людей, обізнаних у цьому питанні.

Потенційні відповіді НАТО обмежені, але можуть включати активізацію підтримки України та розбудову партнерства в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.

Зазначається, що Кремль планує озброїти північнокорейців зброєю та бойовою уніформою, а також підробними ідентифікаторами, щоб видавати їх жителями східних регіонів Росії.

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін ухилився від відповіді, чи відправив Пхеньян війська до Росії на пресконференції ввечері 24 жовтня, заявивши, що військові відносини між його країною та Північною Кореєю «наша справа». Поширити

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що північнокорейські війська вже перебувають у Росії, і зазначив про «дуже, дуже серйозну» ймовірність того, що їх відправлять воювати в Україні. Білий дім заявив, що близько 3 тис солдатів зараз проходять підготовку в Росії.