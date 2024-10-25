60% снарядів, які армія РФ використовує проти України, надані КНДР, 10% — Іраном, і лише 30% — це власне виробництво Росії. Про це пише розвідка Південної Кореї, з посиланням на дані ГУР.
Головні тези:
- КНДР та Іран постачають Росії більшу частину снарядів для війни проти України, за даними ГУР.
- Розвідка Південної Кореї розкриває інформацію про перебування північнокорейських військ у Росії та можливу участь у військових операціях проти України.
- Виникнення нових загроз для України та поглиблення геополітичних ризиків у регіоні вже вивчаються міжнародними союзниками.
Росія веде війну проти України зброєю КНДР та Ірану
З серпня 2023 року Північна Корея відправила до РФ близько 8 млн снарядів калібру 122 мм і 152 мм до 100 ракет Hwasong-11 (або KN-02 Toksa, північнокорейська модифікація локальної балістичної ракети малої дальності).
Також на полі бою зафіксували далекобійний самохідний ПТРК Bulsae-4, повідомила розвідка Південної Кореї.
Вперше інформація про те, що Росія застосовує Bulsae-4, зʼявилась наприкінці липня цього року.
КНДР продовжує відправляти війська до РФ
Згідно з документами південнокорейської розвідки, якими поділилися з союзниками та ознайомилися з Bloomberg News, друга партія північнокорейських військ незабаром попрямує до Росії.
У документах також викладено деталі масштабів постачання зброї з Північної Кореї для підтримки військових операцій Росії під час її повномасштабного вторгнення в Україну.
Раніше цього тижня Південна Корея поділилася своїми висновками з союзниками.
Південна Корея представить частину розвідданих офіційним особам НАТО на засіданні Північноатлантичної ради 28 жовтня, повідомили двоє людей, обізнаних у цьому питанні.
Потенційні відповіді НАТО обмежені, але можуть включати активізацію підтримки України та розбудову партнерства в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.
Зазначається, що Кремль планує озброїти північнокорейців зброєю та бойовою уніформою, а також підробними ідентифікаторами, щоб видавати їх жителями східних регіонів Росії.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у середу, що північнокорейські війська вже перебувають у Росії, і зазначив про «дуже, дуже серйозну» ймовірність того, що їх відправлять воювати в Україні. Білий дім заявив, що близько 3 тис солдатів зараз проходять підготовку в Росії.
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