Інструктори з КНДР і окупанти РФ спільно будували полігон поблизу Маріуполя

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що полігон між Маріуполем і селищем Сартана був розбудований нещодавно, якраз після того, як перших інструкторів КНДР "накрили" під Донецьком.
Головні тези:
- Розбудова полігону поблизу Маріуполя стала наслідком спільної діяльності інструкторів з КНДР та окупантів РФ.
- Окупанти почали будівництво військової бази поблизу Азовсталі, замість знесеного кварталу району Маріуполя.
- Тренування на полігоні включають в себе використання північнокорейської зброї, що надходить до армії РФ.
- 6 офіцерів з Північної Кореї загинули внаслідок ракетного удару у Донецькій області, нанесеного українськими військами.
- Підготовка особового складу до штурмових дій та оборони демонструвалася росіянами північнокорейським представникам перед ударом.
КНДР і Росія спільно побудували полігон поблизу Маріуполя
Окупанти почали розбудовувати чергову військову базу, яка розташовуватиметься десь неподалік Азовсталі. Ця база буде в тому районі Маріуполя, який увесь знесений.
За його словами, окупанти розбудували полігон між Маріуполем і селищем Сартана. Допомагали їм у цьому інструктори з Північної Кореї, яких досі там фіксують, бо вони спільно з росіянами оберігають цей полігон.
Цей полігон розбудований нещодавно, якраз після того, як перших інструкторів КНДР "накрили" під Донецьком на такому самому полігоні (йдеться про удар 3 жовтня 2024 року по окупованій території поблизу Донецька, коли загинули 20 окупантів, серед них — шість офіцерів з Північної Кореї — ред.). І тепер заради безпеки вони змістилися під Маріуполь, бо це для них все ж таки тил, прокоментував Петро Андрющенко.
Шестеро офіцерів із КНДР загинули на українському фронті
Внаслідок потужного ракетного удару, який 3 жовтня завдали українські воїни по тимчасово окупованій Росією території Донецької області, загинули понад 20 окупантів. Серед них були 6 офіцерів з Північної Кореї.
Про це повідомила одразу кілька українських ЗМІ з посиланням на свої джерела у воєнній розвідці.
Окрім того, наголошується, що ще троє північнокорейських військовослужбовців зазнали поранень.
За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.
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