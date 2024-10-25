Інструктори з КНДР і окупанти РФ спільно будували полігон поблизу Маріуполя
Категорія
Україна
Дата публікації

Інструктори з КНДР і окупанти РФ спільно будували полігон поблизу Маріуполя

Корейці
Джерело:  Еспресо

Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, зазначив, що полігон між Маріуполем і селищем Сартана був розбудований нещодавно, якраз після того, як перших інструкторів КНДР "накрили" під Донецьком.

Головні тези:

  • Розбудова полігону поблизу Маріуполя стала наслідком спільної діяльності інструкторів з КНДР та окупантів РФ.
  • Окупанти почали будівництво військової бази поблизу Азовсталі, замість знесеного кварталу району Маріуполя.
  • Тренування на полігоні включають в себе використання північнокорейської зброї, що надходить до армії РФ.
  • 6 офіцерів з Північної Кореї загинули внаслідок ракетного удару у Донецькій області, нанесеного українськими військами.
  • Підготовка особового складу до штурмових дій та оборони демонструвалася росіянами північнокорейським представникам перед ударом.

КНДР і Росія спільно побудували полігон поблизу Маріуполя

Окупанти почали розбудовувати чергову військову базу, яка розташовуватиметься десь неподалік Азовсталі. Ця база буде в тому районі Маріуполя, який увесь знесений.

Це показово, бо знесено величезний квартал периметром у 5 км. І замість нього буде військова база. Не можна сказати, що там шалені темпи розбудови. Поки що окупантам вистачає комбінату ім. Ілліча, яким вони користуються як військовою базою, а також частини комбінату "Азовсталі", яка залишилася по околицях, де росіяни базуються та ховають системи ППО.

Петро Андрющенко

Петро Андрющенко

Радник міського голови Маріуполя

За його словами, окупанти розбудували полігон між Маріуполем і селищем Сартана. Допомагали їм у цьому інструктори з Північної Кореї, яких досі там фіксують, бо вони спільно з росіянами оберігають цей полігон.

Під час тренувань на цьому полігоні окупанти перекривають дороги, фіксують, що, куди та скільки чого рухається, тобто це такий окремий полігон, на відміну від тих, які є сьогодні чи працювали раніше. За нашою інформацією, саме на ньому вони тренуються використовувати північнокорейську зброю, яка надходить до армії РФ достатньо активно.

Цей полігон розбудований нещодавно, якраз після того, як перших інструкторів КНДР "накрили" під Донецьком на такому самому полігоні (йдеться про удар 3 жовтня 2024 року по окупованій території поблизу Донецька, коли загинули 20 окупантів, серед них — шість офіцерів з Північної Кореї — ред.). І тепер заради безпеки вони змістилися під Маріуполь, бо це для них все ж таки тил, прокоментував Петро Андрющенко.

Шестеро офіцерів із КНДР загинули на українському фронті

Внаслідок потужного ракетного удару, який 3 жовтня завдали українські воїни по тимчасово окупованій Росією території Донецької області, загинули понад 20 окупантів. Серед них були 6 офіцерів з Північної Кореї.

Про це повідомила одразу кілька українських ЗМІ з посиланням на свої джерела у воєнній розвідці.

Окрім того, наголошується, що ще троє північнокорейських військовослужбовців зазнали поранень.

За повідомленнями з російських соціальних мереж, перед ракетним ударом росіяни демонстрували північнокорейським представникам підготовку особового складу до штурмових дій та оборони.

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