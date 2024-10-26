Чому насправді Путін залучає КНДР у війну проти України — пояснення експерта

Російський диктатор Володимир Путіна та його окупаційні війська не здатні власними силами перемогти Україну, тому їм доводиться звертатися по допомогу до своїх союзників. Про це заявив заступник Голови СБУ (2014-2015), генерал-майор запасу Служби безпеки України, військовий і громадський діяч Віктор Ягун.
Головні тези:
- Поява військових КНДР на фронті є серйозним викликом не лише для України, а й для всього світу.
- Їхні вміння не можна недооцінювати.
- Включення Північної Кореї у війну з Україною дозволяє їй виходити з ізоляції та нарощувати військовий потенціал.
Росія видихається й втрачає свій потенціал під час війни
Віктор Ягун звертає увагу на те, що Путін насправді дуже боїться перетинати свої внутрішні "червоні лінії", зокрема оголошувати мобілізацію у великих містах.
Російський диктатор усвідомлює, що це може спровокувати масштабне соціальне занепокоєння.
На переконання Віктора Ягуна, міжнародна спільнота повинна усвідомити, на якій небезпечній лінії знаходиться, адже поява військових КНДР на фронті є серйозним викликом для світової системи безпеки.
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Що важливо розуміти, за допомогою Путіна Північна Корея поступово виходить з ізоляції.
Станом на сьогодні вона може забезпечити собі будь-які плани щодо нарощування свого військового потенціалу.
На його переконання, солдатів КНДР точно не можна недооцінювати, адже вони навчені підкорятися наказам та не будуть масово тікати з поля бою, як це роблять російські окупанти.
Також Ягун звернув увагу на те, що реакція Південної Кореї на війська КНДР у Росії імпонує Україні.
Цілком можливо, що офіційний Сеул незабаром наважиться передати свою зброю ЗСУ у відповідь на дії Пхеньяна.
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