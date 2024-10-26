Разговоры Маска и Путина. Руководитель NASA выступил с четким требованием

По словам главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона, данные медиа о возможных разговорах миллиардера Илона Маска с российским диктатором Владимиром Путиным должны немедленно проверить и расследовать.

В США хотят знать правду об отношениях Путина и Маска

С заявлением на этот счет Билл Нельсон выступил во время экономического форума, организованного изданием Semafor.

Глава NASA обращает внимание на то, что не знает, насколько правдивы утверждения о разговорах Маска с Путиным.

Я думаю, что они должны быть расследованы. Если история о том, что между Илоном Маском и (Путиным.— ред.) произошли многочисленные разговоры, правдива, то я думаю, что это должно вызывать беспокойство, в частности у NASA, Министерства обороны, некоторых разведывательных служб,— подчеркнул Билл Нельсон. Поделиться

Asked about the WSJ report on Elon Musk's conversations with Putin, @SenBillNelson tells @burgessev:



"[SpaceX] have been phenomenally successful ... I don't know that that story is true. I think it should be investigated. If the story is true ... that would be concerning." pic.twitter.com/5Mlo2AEDNx — Semafor (@semafor) October 25, 2024

Что стало известно о разговорах Путина и Маска

Издание The Wall Street Journal узнало от своих инсайдеров, что диктатор и миллиардер во время своих регулярных бесед больше всего уделяли внимание личным темам, а также бизнесу и ситуации на международной арене.

Эти беседы проходят регулярно в течение последних двух лет.

Более того, указано, что Путин попросил у бизнесмена избежать активации его спутникового интернет-сервиса Starlink над Тайванем, чтобы оказать услугу главе КНР Си Цзиньпину.

По словам журналистов, информация о контактах Маска с Кремлем, похоже, является большим секретом в правительстве. В частности, несколько чиновников Белого дома заявили, что не знают о ней.

На фоне предвыборного турне Дональда Трампа Пенсильванией Илон Маск заявлял о важности прозрачности правительства США, а также начал утверждать, что имеет доступ к правительственным тайнам. Поделиться

Это крайне опасно, учитывая, что Маск может ими делиться с Путиным.