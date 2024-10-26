Разговоры Маска и Путина. Руководитель NASA выступил с четким требованием

По словам главы Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона, данные медиа о возможных разговорах миллиардера Илона Маска с российским диктатором Владимиром Путиным должны немедленно проверить и расследовать.
Главные тезисы
- Информация о контактах Маска с Кремлем является большим секретом в правительстве США.
- Илон Маск публично заявлял о доступе к правительственным тайнам, что может быть опасно, ведь он продолжает общаться с Путиным.
В США хотят знать правду об отношениях Путина и Маска
С заявлением на этот счет Билл Нельсон выступил во время экономического форума, организованного изданием Semafor.
Глава NASA обращает внимание на то, что не знает, насколько правдивы утверждения о разговорах Маска с Путиным.
Что стало известно о разговорах Путина и Маска
Издание The Wall Street Journal узнало от своих инсайдеров, что диктатор и миллиардер во время своих регулярных бесед больше всего уделяли внимание личным темам, а также бизнесу и ситуации на международной арене.
Эти беседы проходят регулярно в течение последних двух лет.
Более того, указано, что Путин попросил у бизнесмена избежать активации его спутникового интернет-сервиса Starlink над Тайванем, чтобы оказать услугу главе КНР Си Цзиньпину.
По словам журналистов, информация о контактах Маска с Кремлем, похоже, является большим секретом в правительстве. В частности, несколько чиновников Белого дома заявили, что не знают о ней.
Это крайне опасно, учитывая, что Маск может ими делиться с Путиным.
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