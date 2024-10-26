Розмови Маска і Путіна. Керівник NASA виступив з чіткою вимогою
Категорія
Політика
Дата публікації

Розмови Маска і Путіна. Керівник NASA виступив з чіткою вимогою

Білл Нельсон
Джерело:  online.ua

За словами очільника Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Білла Нельсона, дані медіа про можливі розмови мільярдера Ілона Маска з російським диктатором Володимиром Путіним мають потрібно негайно перевірити та розслідувати.

Головні тези:

  • Інформація про контакти Маска з Кремлем є великим секретом в уряді, що викликає занепокоєння серед посадовців.
  • Ілон Маск публічно заявляв про доступ до урядових таємниць, що може бути небезпечно, адже він продовжує спілкуватися з Путіним.

У США хочуть знати правду про стосунки Путіна та Маска

З заявою з цього приводу Білл Нельсон виступив під час економічного форуму, організованого виданням Semafor.

Очільник NASA звертає увагу на те, що не знає, наскільки правдивими є твердження про розмови Маска з Путіним.

Я думаю, що вони повинні бути розслідувані. Якщо історія про те, що між Ілоном Маском і (Путіним. — ред.) відбулися численні розмови, правдива, то я думаю, що це повинно викликати занепокоєння, зокрема в NASA, Міністерства оборони, деяких розвідувальних служб, — наголосив Білл Нельсон.

Що стало відомо про розмови Путіна та Маска

Видання The Wall Street Journal дізналося від своїх інсайдерів, що диктатор та мільярдер під час своїх регулярних бесід найбільше приділяли увагу особистим темам, а також бізнесу і ситуації на міжнародній арені.

Ці бесіди відбуваються регулярно протягом останніх двох років.

Ба більше, вказано, що Путін попросив у бізнесмена уникнути активації його супутникового інтернет-сервісу Starlink над Тайванем, щоб зробити послугу очільнику КНР Сі Цзіньпіну.

За словами журналістів, інформація про контакти Маска з Кремлем, схоже, є великим секретом в уряді. Зокрема, кілька посадовців Білого дому заявили, що не знають про них.

На тлі передвиборчого турне Дональда Трампа Пенсильванією Ілон Маск заявляв про важливість прозорості уряду США, а також почав стверджувати, що має доступ до урядових таємниць.

Це вкрай небезпечно, враховуючи те, що Маск може ними ділитися з Путіним.

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