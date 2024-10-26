Розмови Маска і Путіна. Керівник NASA виступив з чіткою вимогою

За словами очільника Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) Білла Нельсона, дані медіа про можливі розмови мільярдера Ілона Маска з російським диктатором Володимиром Путіним мають потрібно негайно перевірити та розслідувати.
Головні тези:
- Інформація про контакти Маска з Кремлем є великим секретом в уряді, що викликає занепокоєння серед посадовців.
- Ілон Маск публічно заявляв про доступ до урядових таємниць, що може бути небезпечно, адже він продовжує спілкуватися з Путіним.
У США хочуть знати правду про стосунки Путіна та Маска
З заявою з цього приводу Білл Нельсон виступив під час економічного форуму, організованого виданням Semafor.
Очільник NASA звертає увагу на те, що не знає, наскільки правдивими є твердження про розмови Маска з Путіним.
Що стало відомо про розмови Путіна та Маска
Видання The Wall Street Journal дізналося від своїх інсайдерів, що диктатор та мільярдер під час своїх регулярних бесід найбільше приділяли увагу особистим темам, а також бізнесу і ситуації на міжнародній арені.
Ці бесіди відбуваються регулярно протягом останніх двох років.
Ба більше, вказано, що Путін попросив у бізнесмена уникнути активації його супутникового інтернет-сервісу Starlink над Тайванем, щоб зробити послугу очільнику КНР Сі Цзіньпіну.
За словами журналістів, інформація про контакти Маска з Кремлем, схоже, є великим секретом в уряді. Зокрема, кілька посадовців Білого дому заявили, що не знають про них.
Це вкрай небезпечно, враховуючи те, що Маск може ними ділитися з Путіним.
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