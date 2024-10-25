Зеленський помстився генсеку ООН за його візит до Путіна
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Зеленський помстився генсеку ООН за його візит до Путіна

Зеленський
Джерело:  AFP

Український лідер Володимир Зеленський відхилив візит генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до Києва через його участь в саміті БРІКС, що проходить у російській Казані, а також зустріч з диктатором Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Візит генсека ООН до Києва не відбудеться через публічне приниження міжнародного права.
  • Українські дипломати засудили дії генсека та наголосили на хибному виборі.
  • Литва також висловила своє обурення з цього приводу.

Зеленський не захотів зустрічатися з генсеком ООН

Про це дізналися журналісти Agence France Presse від своїх інсайдерів в Офісі президента України.

Після Казані (Гутерреш — ред.) хотів приїхати в Україну, але президент не погодив його візит. Тож Гутерреша тут не буде, — наголосило анонімне джерело.

Як пояснив співрозмовник видання, візит генсека ООН не відбудеться через те, що він своїм вчинком принизив значення міжнародного права та Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

Інсайдери українських журналістів в Офісі президента також підтверджують ці дані.

Варто зазначити, що сам Володимир Зеленський цю інформацію жодним чином не коментував, як і  Антоніу Гутерреш.

Генсек ООН на саміті БРІКС у Росії (Фото: news.un.org)

Генсек ООН проігнорував заклики України не їхати до Путіна

Нещодавно офіційно стало відомо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув із неанонсованим візитом до російської Казані у день початку триденного саміту країн BRICS.

Під час заходу він провів зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним.

На це скандальне рішення одразу відреагував офіційний Київ.

Українські дипломати звернули увагу на те, що Антоніу Гутерріш відхилив запрошення команди Володимира Зеленського на перший Глобальний саміт миру у Швейцарії.

Він, однак, прийняв запрошення до Казані від воєнного злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН, — наголосили в МЗС.

У Литві також засудили дії генсека ООН, однак він на критику не відповів і своє скандальне рішення не пояснив.

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