Чи передасть Польща Україні південнокорейську зброю — відповідь Дуди

За словами польського лідера Анджей Дуди, він категорично відкидає можливість надання Україні зброї, яку Варшава придбала у Південної Кореї.
Головні тези:
- Дуда відмовляється передавати Україні південнокорейську зброю, що була придбана Варшавою.
- Він наголошує, що зброя, куплена за мільярди злотих, призначена виключно для оборони Республіки Польща.
- Південна Корея може надати зброю Україні, якщо співпраця КНДР та РФ буде посилюватися.
Дуда оголосив своє рішення щодо України
З заявою з цього приводу він виступив під час офіційного візиту до Південної Кореї. За словами політика, він не планує передавати Силам оборони України південнокорейську зброю із власних складів, навіть якщо союзники поповнять запаси країни.
Польський лідер офіційно підтвердив, що команда Володимира Зеленського подавала запит про ймовірне надання України з Варшави південнокорейського озброєння, однак Варшава на це не погодилася.
За словами Анджея Дуди, навіть якщо Сеул погодиться передавати Україні зброю — це буде не з запасів, які передбачені для Польщі.
Південна Корея озвучила умову надання зброї Україні
Лідер Південної Кореї Юн Сок Йоль офіційно підтвердив, що його країна розгляне можливість надання зброї Україні залежно від рівня військового співробітництва Росії та КНДР.
Він також наголосив, що держава "не сидітиме склавши руки", коли Північна Корея поступово вступає у війну проти України.
За його словами, раніше Сеул дотримувався принципу не постачати безпосередньо смертоносну зброю, однак країна може "розглянути це більш гнучко залежно від військової діяльності Північної Кореї".
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