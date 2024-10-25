Передаст ли Польша Украине южнокорейское оружие — ответ Дуды

По словам польского лидера Анджей Дуды, он категорически исключает возможность предоставления Украине оружия, которое Варшава приобрела у Южной Кореи.

Дуда объявил свое решение

С заявлением по этому поводу он выступил во время официального визита в Южную Корею.

По словам политика, он не планирует передавать Силам обороны Украины южнокорейское оружие из собственных складов, даже если союзники пополнят запасы страны.

Нет никакого сценария, по которому мы передаем кому-то оружие, которое недавно купили за миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков. Это оружие должно служить безопасности и обороне Республики Польша. Анджей Дуда Президент Польши

Польский лидер официально подтвердил, что команда Владимира Зеленского подавала запрос о возможном предоставлении Украине из Варшавы южнокорейского вооружения, однако Варшава на это не согласилась.

По словам Анджея Дуды, даже если Сеул согласится передавать Украине оружие, это будет не из запасов, предусмотренных для Польши.

Южная Корея озвучила условие предоставления оружия Украине

Лидер Южной Кореи Юн Сок Йоль официально подтвердил, что его страна рассмотрит возможность предоставления оружия Украине в зависимости от уровня военного сотрудничества России и КНДР.

Он также подчеркнул, что государство "не будет сидеть сложа руки", когда Северная Корея постепенно вступает в войну против Украины.

Если Северная Корея отправит спецназовцев на войну в Украине, мы будем оказывать поддержку Украине шаг за шагом и рассматривать возможность принятия необходимых мер для безопасности Корейского полуострова, — отметил Юн Сок Йоль. Поделиться

По его словам, ранее Сеул придерживался принципа не снабжать непосредственно смертоносным оружием, однако страна может "рассмотреть это более гибко в зависимости от военной деятельности Северной Кореи".