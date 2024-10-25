Путин разозлил Си Цзиньпина новым решением касательно Украины

Глава Китая Си Цзиньпин возмущен усилением сотрудничества российского диктатора Владимира Путина с режимом Ким Чен Ына, а также привлечением солдат КНДР к войне против Украины.

Си Цзиньпин может вмешаться в ситуацию

Журналисты обращают внимание на то, что глава КНР буквально несколько дней назад в письме Киму выражал благодарность за поздравление с 75-летием основания Китая.

Тем не менее, Си не использовал традиционное определение Северной Кореи как "дружественной соседней страны".

Как считают эксперты, это четкий сигнал, демонстрирующий недовольство Пекина.

Ким Чен Ын, похоже, не реагирует на это, и, как сообщили западные союзники, Северная Корея направила более 12 тысяч военных, замаскированных под представителей этнических меньшинств Сибири, для поддержки России на передовой. Аналитики считают, что этот шаг лишь усугубляет ярость Китая из-за военного сближения его соседей. Поделиться

По словам эксперта из Северной Кореи Андрея Ланькова, привлечение Владимиром Путиным солдат КНДР к войне против Украины действительно является "драматическим шагом".

Это не нравится Китаю, — подчеркнул специалист. Поделиться

Путин пытается втянуть Китай в войну против Украины

Дело в том, что официальный Пекин расценивает это как серьезное усиление сотрудничества между Россией и КНДР.

Что важно понимать, оно действительно может привести к дестабилизации на Корейском полуострове.

По мнению главы Китая, сближение РФ с Северной Кореей также может спровоцировать США, Японию и Южную Корею на укрепление военного альянса в Восточной Азии.

Китай не хочет возвращения к условиям холодной войны, когда Советский Союз, Северная Корея и Китай создали так называемый "северный треугольник" против коалиции Южной Кореи, Японии и США. Поделиться

Следует обратить внимание на то, что главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяси также выразил "глубокую обеспокоенность" из-за сотрудничества России с Северной Кореей, что, по его мнению, ухудшит ситуацию в Украине и повлияет на безопасность региона.

Более того, Си не хочет, чтобы Китай втянули в войну, а это произойдет, если Северная Корея станет законной мишенью для Киева.