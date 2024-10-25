Путін розлютив Сі Цзіньпіна новим рішенням щодо України

Очільник Китаю Сі Цзіньпін обурений посиленням співпраці російського диктатора Володимира Путіна з режимом Кім Чен Ина, а також залученням солдатів КНДР до війни проти України.
Головні тези:
- Зближення з РФ з Північною Кореєю може викликати занепокоєння у США, Японії та Південній Кореї.
- Офіційний Пекін боїться дестабілізації на Корейському півострові.
- Аналіз ситуації вказує на те, що Путін намагається втягнути Китай у війну проти України.
Сі Цзіньпін може втрутитися у ситуацію
Журналісти звертають увагу на те, що глава КНР буквально кілька днів тому у листі Кіму висловлював вдячність за привітання з 75-ю річницею заснування Китаю.
Попри це, Сі не використав традиційне визначення Північної Кореї як "дружньої сусідньої країни".
Як вважають експерти, це чіткий сигнал, який демонструє невдоволення Пекіна
За словами експерта з Північної Кореї Андрія Ланькова, залучення Володимиром Путіним солдатів КНДР до війни проти України є справді “драматичним кроком”.
Путін намагається втягнути Китай у війну проти України
Річ у тім, що офіційний Пекін розцінює це як серйозне посилення співпраці між Росією та КНДР.
Що важливо розуміти, воно дійсно призвести до дестабілізації на Корейському півострові.
На переконання очільника Китаю, зближення РФ з Північною Кореєю також може спровокувати США, Японію та Південну Корею на зміцнення військового альянсу в Східній Азії.
Варто звернути увагу на те, що головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі також висловив "глибоке занепокоєння" через співпрацю Росії з Північною Кореєю, що, на його думку, погіршить ситуацію в Україні та вплине на безпеку регіону.
Ба більше, Сі не хоче, щоб Китай втягнули у війну, а це станеться, якщо Північна Корея стане законною мішенню для Києва.
Офіційний Пекін має договірні зобов’язання захищати КНДР. Тому якщо Україна атакує Північну Корею, то Китай буде юридично зобов’язаний втрутитися.
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