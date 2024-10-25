Путін розлютив Сі Цзіньпіна новим рішенням щодо України
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Путін розлютив Сі Цзіньпіна новим рішенням щодо України

Сі Цзіньпін
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Джерело:  Financial Times

Очільник Китаю Сі Цзіньпін обурений посиленням співпраці російського диктатора Володимира Путіна з режимом Кім Чен Ина, а також залученням солдатів КНДР до війни проти України.

Головні тези:

  • Зближення з РФ з Північною Кореєю може викликати занепокоєння у США, Японії та Південній Кореї.
  • Офіційний Пекін боїться дестабілізації на Корейському півострові.
  • Аналіз ситуації вказує на те, що Путін намагається втягнути Китай у війну проти України.

Сі Цзіньпін може втрутитися у ситуацію

Журналісти звертають увагу на те, що глава КНР буквально кілька днів тому у листі Кіму висловлював вдячність за привітання з 75-ю річницею заснування Китаю.

Попри це, Сі не використав традиційне визначення Північної Кореї як "дружньої сусідньої країни".

Як вважають експерти, це чіткий сигнал, який демонструє невдоволення Пекіна

Кім Чен Ин, схоже, не реагує на це, і, як повідомили західні союзники, Північна Корея направила понад 12 тисяч військових, замаскованих під представників етнічних меншин Сибіру, ​​для підтримки Росії на передовій. Аналітики вважають, що цей крок лише посилює лють Китаю через військове зближення його сусідів.

За словами експерта з Північної Кореї Андрія Ланькова, залучення Володимиром Путіним солдатів КНДР до війни проти України є справді “драматичним кроком”.

Це не подобається Китаю, — наголосив фахівець.

Путін намагається втягнути Китай у війну проти України

Річ у тім, що офіційний Пекін розцінює це як серйозне посилення співпраці між Росією та КНДР.

Що важливо розуміти, воно дійсно призвести до дестабілізації на Корейському півострові.

На переконання очільника Китаю, зближення РФ з Північною Кореєю також може спровокувати США, Японію та Південну Корею на зміцнення військового альянсу в Східній Азії.

Китай не хоче повернення до умов холодної війни, коли Радянський Союз, Північна Корея та Китай створили так званий "північний трикутник" проти коаліції Південної Кореї, Японії та США.

Варто звернути увагу на те, що головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі також висловив "глибоке занепокоєння" через співпрацю Росії з Північною Кореєю, що, на його думку, погіршить ситуацію в Україні та вплине на безпеку регіону.

Ба більше, Сі не хоче, щоб Китай втягнули у війну, а це станеться, якщо Північна Корея стане законною мішенню для Києва.

Офіційний Пекін має договірні зобов’язання захищати КНДР. Тому якщо Україна атакує Північну Корею, то Китай буде юридично зобов’язаний втрутитися.

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