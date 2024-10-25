Путін розлютив Сі Цзіньпіна новим рішенням щодо України

Очільник Китаю Сі Цзіньпін обурений посиленням співпраці російського диктатора Володимира Путіна з режимом Кім Чен Ина, а також залученням солдатів КНДР до війни проти України.

Сі Цзіньпін може втрутитися у ситуацію

Журналісти звертають увагу на те, що глава КНР буквально кілька днів тому у листі Кіму висловлював вдячність за привітання з 75-ю річницею заснування Китаю.

Попри це, Сі не використав традиційне визначення Північної Кореї як "дружньої сусідньої країни".

Як вважають експерти, це чіткий сигнал, який демонструє невдоволення Пекіна

Кім Чен Ин, схоже, не реагує на це, і, як повідомили західні союзники, Північна Корея направила понад 12 тисяч військових, замаскованих під представників етнічних меншин Сибіру, ​​для підтримки Росії на передовій. Аналітики вважають, що цей крок лише посилює лють Китаю через військове зближення його сусідів. Поширити

За словами експерта з Північної Кореї Андрія Ланькова, залучення Володимиром Путіним солдатів КНДР до війни проти України є справді “драматичним кроком”.

Це не подобається Китаю, — наголосив фахівець. Поширити

Путін намагається втягнути Китай у війну проти України

Річ у тім, що офіційний Пекін розцінює це як серйозне посилення співпраці між Росією та КНДР.

Що важливо розуміти, воно дійсно призвести до дестабілізації на Корейському півострові.

На переконання очільника Китаю, зближення РФ з Північною Кореєю також може спровокувати США, Японію та Південну Корею на зміцнення військового альянсу в Східній Азії.

Китай не хоче повернення до умов холодної війни, коли Радянський Союз, Північна Корея та Китай створили так званий "північний трикутник" проти коаліції Південної Кореї, Японії та США. Поширити

Варто звернути увагу на те, що головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі також висловив "глибоке занепокоєння" через співпрацю Росії з Північною Кореєю, що, на його думку, погіршить ситуацію в Україні та вплине на безпеку регіону.

Ба більше, Сі не хоче, щоб Китай втягнули у війну, а це станеться, якщо Північна Корея стане законною мішенню для Києва.