Отвратительная вещь. Разведка Эстонии описала новую тактику армии РФ

В последнее время российские захватчики все чаще осаждают населенные пункты Украины непрямым огнем. Дело в том, что оккупантам не удается захватывать села и города традиционным способом.
Главные тезисы
- В октябре российские оккупанты могут понести рекордные потери - около 40 тысяч военнослужащих.
- Новая тактика врага заключается в окружении населенных пунктов и их дальнейшем уничтожении вместо прямого входа.
- Ситуация на Курщине пока не изменилась, ВСУ отбивают атаки и уничтожают силы армии РФ.
Октябрь станет одним из самых кровавых месяцев войны для россиян
С заявлением на этот счет выступил заместитель начальника эстонской разведки Янек Кессельман.
Разведчик обратил внимание на то, что армия РФ не прекращает своего продвижения по всей линии фронта, однако локальные успехи врага возможны только на фоне постоянных массированных обстрелов и так называемых "мясных штурмов".
Янек Кессельман озвучил предположение, что в октябре потери российских окупантов снова могут быть рекордными.
Как отметил эстонский разведчик, основной фокус армии РФ сконцентрирован вокруг населенных пунктов Зеленое и Курахово на Покровском направлении Донецкой области.
Что важно знать о новой тактике армии РФ
Согласно данным Кессельманна, все чаще российские оккупанты начали прибегать к тактике, в пределах которой они непосредственно не осуществляют вход в населенные пункты.
Главная причина заключается в том, что это требует от них более сложной подготовки и самоорганизации.
По его словам, армия РФ продвинулась вперед в районе Часового Яра и пытается еще активнее штурмовать позиции ВСУ на Лиманском направлении.
На Курщине ситуация пока стабильная — Силы обороны контролируют захваченные территории и уничтожают силы врага.
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