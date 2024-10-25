Отвратительная вещь. Разведка Эстонии описала новую тактику армии РФ

В последнее время российские захватчики все чаще осаждают населенные пункты Украины непрямым огнем. Дело в том, что оккупантам не удается захватывать села и города традиционным способом.

Октябрь станет одним из самых кровавых месяцев войны для россиян

С заявлением на этот счет выступил заместитель начальника эстонской разведки Янек Кессельман.

Разведчик обратил внимание на то, что армия РФ не прекращает своего продвижения по всей линии фронта, однако локальные успехи врага возможны только на фоне постоянных массированных обстрелов и так называемых "мясных штурмов".

Янек Кессельман озвучил предположение, что в октябре потери российских окупантов снова могут быть рекордными.

И этот месяц, похоже, является одним из самых больших по уровню потерь для России. По нашим оценкам, в течение месяца враг потеряет около 40 тысяч военнослужащих, как ранеными, так и убитыми, — подчеркнул он. Поделиться

Как отметил эстонский разведчик, основной фокус армии РФ сконцентрирован вокруг населенных пунктов Зеленое и Курахово на Покровском направлении Донецкой области.

Что важно знать о новой тактике армии РФ

Согласно данным Кессельманна, все чаще российские оккупанты начали прибегать к тактике, в пределах которой они непосредственно не осуществляют вход в населенные пункты.

Главная причина заключается в том, что это требует от них более сложной подготовки и самоорганизации.

Поэтому они осаждают населенные пункты непрямым огнем. После того, как населенный пункт оцеплен, они его просто уничтожают. Очень циничная и отвратительная вещь, — объяснил разведчик. Поделиться

По его словам, армия РФ продвинулась вперед в районе Часового Яра и пытается еще активнее штурмовать позиции ВСУ на Лиманском направлении.