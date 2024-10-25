Огидна річ. Розвідка Естонії описала нову тактику армії РФ

Останнім часом російські загарбники дедалі частіше беруть в облогу населені пункти України непрямим вогнем. Річ у тім, що окупантам не вдається захоплювати села та міста традиційним способом.
Головні тези:
- У жовтні російські окупанти можуть зазнати значних втрат - близько 40 тисяч військовослужбовців.
- Нова тактика ворога полягає в оточенні населених пунктів та їхньому подальшому знищенні, замість прямого входу.
- Ситуація на Курщині наразі не змінилася, ЗСУ відбивають напади і нищать сили противника.
Жовтень стане одним з найкривавіших місяців війни для росіян
З заявою з цього приводу виступив заступник начальника естонської розвідки Янек Кессельман.
Розвідник звернув увагу на те, що армія РФ не припиняє свого просування по всій лінії фронту, однак локальні успіхи ворога можливі лише на тлі постійних масованих обстрілів і так званих "м’ясних штурмів".
Янек Кессельман озвучив припущення, що у жовтні втрати російських окупантів знову можуть бути шаленими.
Як зазначив естонський розвідник, основний фокус армії РФ сконцентрований навколо населених пунктів Зелене та Курахове на Покровському напрямку, що на Донеччині.
Що важливо знати про нову тактику армії РФ
Згідно з даними Кессельманна, дедалі частіше російські окупанти почали вдаватися до тактики, в межах якої вони безпосередньо не здійснюють вхід у населені пункти.
Головна з причин полягає в тому, що вимагає від них більш складної підготовки та самоорганізації.
За його словами, армія РФ просунулася вперед у районі Часового Яру й намагається ще активніше штурмувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку
На Курщині ситуація поки стабільна — Сили оборони тримають під контролем захоплені території та нищать сили ворога.
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