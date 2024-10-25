Небезпечні сили. Топгенерал НАТО попередив про ще один козир Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації

Небезпечні сили. Топгенерал НАТО попередив про ще один козир Путіна

Путін
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Джерело:  Business Insider

Командувач сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі заявив, що попри шалені втрати армії РФ, російський диктатор Володимир Путін досі має "небезпечні бойові сили", які майже не постраждали під час війни проти України.

Головні тези:

  • Попри значні втрати, у РФ залишається величезний потенціал, зокрема авіація і ядерні засоби.
  • Країна-агресорка продовжує збільшувати свою армію та планує розгортання сил на кордонах НАТО.
  • Російська армія після війни може стати ще сильнішою, завдяки отриманому досвіду бойових дій.

Росія має небезпечні сили, які не були залучені у війну

Згідно з даними американського генерала, армія РФ досі має сили, яких "ледве торкнулася" війна.

Що важливо розуміти, насамперед мовиться про дальню авіацію, ракетні сили стратегічного призначення, оборонні підрозділи та підводні засоби.

Крістофер Каволі звернув увагу на те, що більша частина тактичної авіації Росії ще не залучена до війни.

Тож, попри значні втрати в наземній сфері, у решти військової структури Росії залишається величезний потенціал — як звичайний, так і ядерний — і тому необхідно мати це на увазі, — попередив топгенерал НАТО.

За словами військового, попри те, що сухопутні сили армії РФ зазнали масштабних втрат на українському фронті, не можна ігнорувати той факт, що Путін робить все можливе, щоб їх відновити.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Армія РФ продовжує збільшуватися

Крістофер Каволі також наголошує, що російська сухопутна сила всередині України сьогодні значно більша, ніж та, яка була там на початку війни.

За словами американського генерала, російська армія фактично збільшилася за останні 2,5 роки.

Топгенерал НАТО не заперечує той факт, що станом на сьогодні є певні проблеми з якістю, і деяке обладнання може бути не найновішим.

Попри це, країна-агресорка РФ має план відновлення цих сухопутних сил і розгортання їх на кордонах НАТО, а до цього Альянсу слід поставитися дуже серйозно.

На переконання військового, російська армія після завершення війни стане сильнішою, адже отримає досвід ведення бойових дій, навіть якщо саму війну вона програє.

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