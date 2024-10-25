Їм це не подобається. Що відомо про таємні переговори Путіна і Маска

Протягом двох останніх років американський мільярдер Ілон Маск регулярно контактує з російським диктатором Володимиром Путіним навіть попри загарбницьку війну, яку РФ веде проти України.

Що відомо про стосунки Путіна та Маска

Як вдалося дізнатися американським журналістам від своїх інсайдерів, диктатор та мільярдер у своїх регулярних бесідах найбільше приділяли увагу особистим темам, а також бізнесу і ситуації на міжнародній арені.

Окрім того, наголошується, що нелегітимний президент РФ попросив Маска уникнути активації його супутникового інтернет-сервісу Starlink над Тайванем, щоб зробити послугу очільнику КНР Сі Цзіньпіну.

Знання про контакти Маска з Кремлем, схоже, є великим секретом в уряді. Зокрема, кілька посадовців Білого дому заявили, що не знають про них. Поширити

Видання звертає увагу на те, що на тлі передвиборчого турне Дональда Трампа Пенсильванією Ілон Маск заявляв про важливість прозорості уряду США, а також почав стверджувати, що має доступ до урядових таємниць.

У мене є надсекретний допуск, але я повинен сказати, що... Причина, з якої вони тримають це в секреті, полягає в тому, що це дуже нудно, — сказав мільярдер. Поширити

Влада США немає важелів впливу на Маска

За словами представника Міноборони США, який відреагував на заяви мільярдера, Пентагон ніколи не коментує допуск, перевірку або статус будь-якої особи, “а також питання політики безпеки персоналу в контексті повідомлень про дії будь-якої особи".

Ще один інсайдер повідомив, що наразі уряд Штатів опинився перед серйозною дилемою, адже він сильно залежить від технологій Ілона Маска.

Що важливо розуміти, SpaceX запускає на орбіту життєво важливі супутники національної безпеки і є компанією, на яку покладається NASA для транспортування астронавтів на Міжнародну космічну станцію і назад.

Їм це не подобається, — заявив інсайдер, маючи на увазі контакти Маска і Путіна. Поширити

Попри це, американський уряд не озвучував мільярдеру жодних застережень щодо можливих порушень безпеки.