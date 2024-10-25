В течение последних двух лет американский миллиардер Илон Маск регулярно контактирует с российским диктатором Владимиром Путиным даже несмотря на захватническую войну, которую РФ ведет против Украины.

Что известно об отношениях Путина и Маска

Как удалось узнать американским журналистам от своих инсайдеров, диктатор и миллиардер в своих регулярных беседах больше всего уделяли внимание личным темам, а также бизнесу и ситуации на международной арене.

Кроме того, указано, что нелегитимный президент РФ попросил Маска избежать активации его спутникового интернет-сервиса Starlink над Тайванем, чтобы оказать услугу главе КНР Си Цзиньпину.

Информация о контактах Маска с Кремлем, похоже, большой секрет в правительстве. В частности, несколько чиновников Белого дома заявили, что не знают о них. Поделиться

Издание обращает внимание на то, что на фоне предвыборного турне Дональда Трампа Пенсильванией Илон Маск заявлял о важности прозрачности правительства США, а начал стал утверждать, что имеет доступ к правительственным тайнам.

У меня есть сверхсекретный допуск, но я должен сказать, что... Причина, по которой они держат это в секрете, в том, что это очень скучно, — сказал миллиардер. Поделиться

Власть США не имеет рычагов влияния на Маска

По словам представителя Минобороны США, отреагировавшего на заявления миллиардера, Пентагон никогда не комментирует допуск, проверку или статус любого лица, "а также вопрос политики безопасности персонала в контексте сообщений о действиях любого лица".

Еще один инсайдер сообщил, что в настоящее время правительство Штатов оказалось перед серьезной дилеммой, ведь оно сильно зависит от технологий Илона Маска.

Что важно понимать, SpaceX запускает на орбиту жизненно важные спутники национальной безопасности и является компанией, на которую полагается NASA для транспортировки астронавтов на Международную космическую станцию ​​и обратно.

Им это не нравится, — заявил инсайдер, имея в виду контакты Маска и Путина. Поделиться

Несмотря на это, американское правительство не озвучивало миллиардеру никаких предупреждений по поводу возможных нарушений безопасности.