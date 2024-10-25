Курська операція. Українські десантники показали "дорогу смерті"

Уже понад 2,5 місяці триває Курська операція Сил оборони України на території країни-агресорки Росії. За цей час українські воїни знищили чимало російських окупантів, а також їхньої техніки та зброї. Ба більше, на Курщині навіть утворилася так звана “дорога смерті”.

Як виглядає “дорога смерті” у Курській області

Новим яскравим відео поділилося відділення комунікацій 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ, а також командування ДШВ ЗСУ.

Дорога смерті в Курській області. Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки, — йдеться в повідомленні. Поширити

Окрім того, наголошується, що десантники 82 ОДШБр та інші підрозділи Збройних сил України методично стирали військову техніку супротивника з лиця землі, залишаючи лише згарища й уламки від так званої "другої армії світу".

Варто також звернути увагу на те, що наймасштабніших втрати техніки зазнала сумнозвісна 155 бригада морської піхоти.

Що відомо про ситуацію на фронті 24-25 жовтня

Протягом минулої доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.

Окрім того, наголошується, що армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинула 153 КАБ.

Також противник здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.

У ніч на 25 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, в рамках виконання завдань щодо виявлення та ліквідації засобів протиповітряної оборони противника, уразили зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» та знищили радіолокаційну станція підсвічування цілей і наведення ракет (РПН) 9С36 ЗРК «Бук-М2» ворога. Поширити

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворожі цілі знаходилися на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.