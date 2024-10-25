Курська операція. Українські десантники показали "дорогу смерті"

Уже понад 2,5 місяці триває Курська операція Сил оборони України на території країни-агресорки Росії. За цей час українські воїни знищили чимало російських окупантів, а також їхньої техніки та зброї. Ба більше, на Курщині навіть утворилася так звана “дорога смерті”.
Головні тези:
- Українські десантники продовжують успішно виконувати завдання в межах Курської операції.
- “Дорога смерті”, яка утворилася на Курщині, - це відображення потужної боротьби проти російських окупантів.
- Сили оборони України заявили про свої нові успіхи на фронті.
Як виглядає “дорога смерті” у Курській області
Новим яскравим відео поділилося відділення комунікацій 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ, а також командування ДШВ ЗСУ.
Окрім того, наголошується, що десантники 82 ОДШБр та інші підрозділи Збройних сил України методично стирали військову техніку супротивника з лиця землі, залишаючи лише згарища й уламки від так званої "другої армії світу".
Варто також звернути увагу на те, що наймасштабніших втрати техніки зазнала сумнозвісна 155 бригада морської піхоти.
Що відомо про ситуацію на фронті 24-25 жовтня
Протягом минулої доби на фронті відбулося 187 бойових зіткнень між російськими загарбниками та українськими захисниками.
Окрім того, наголошується, що армія РФ завдала по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинула 153 КАБ.
Також противник здійснив понад 4 тисячі обстрілів, з них 130 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження близько півтори тисячі дронів-камікадзе.
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, ворожі цілі знаходилися на тимчасово окупованій території Луганської області за кілька десятків кілометрів від лінії бойового зіткнення.
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