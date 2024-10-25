Курская операция. Украинские десантники показали "дорогу смерти"

Уже более 2,5 месяцев длится Курская операция Сил обороны Украины на территории страны-агрессорки России. За это время украинские воины уничтожили немало российских окупантов, а также их техники и оружия. Более того, на Курщине даже образовалась так называемая "дорога смерти".
Главные тезисы
- Украинские десантники продолжают успешно выполнять задачи в рамках Курской операции.
- "Дорога смерти", образовавшаяся на Курщине, - это отражение мощной борьбы против российских оккупантов.
- Силы обороны Украины заявили о своих новых успехах на фронте.
Как выглядит дорога смерти в Курской области
Новым ярким видео поделилось отделение коммуникаций 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ, а также командование ДШВ ВСУ.
Кроме того, указано, что десантники 82 ОДШБр и другие подразделения Вооруженных сил Украины методически стирали военную технику противника с лица земли, оставляя лишь пожарища и обломки от так называемой "второй армии мира".
Стоит также обратить внимание на то, что самые масштабные потери техники понесла всем уже известная 155 бригада морской пехоты.
Что известно о ситуации на фронте 24-25 октября
За прошедшие сутки на фронте произошло 187 боевых столкновений между российскими захватчиками и украинскими защитниками.
Кроме того, сообщается, что армия РФ нанесла по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 85 авиаударов, в том числе сбросила 153 КАБ.
Также противник совершил более 4 тысяч обстрелов, из них 130 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения около полутора тысяч дронов-камикадзе.
Как сообщает Генштаб ВСУ, вражеские цели находились на временно оккупированной территории Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения.
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