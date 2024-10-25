По информации ГСЧС, в результате преступной атаки оккупационной армии РФ по отделению "Новой почты" рядом с Дружковкой в ​​Донецкой области погибли по меньшей мере два человека.

Что известно о последствиях преступной атаки российских окупантов по отделению Новой почты под Дружковкой

В ГСЧС отмечают, что в результате атаки российских оккупантов повреждения получили и другие торговые объекты.

Спасателям пришлось тушить пожар на площади 260 кв. м.

Во время аварийно-спасательных работ чрезвычайники нашли тела двух погибших людей, еще один ранен. В общей сложности разобрано 2,1 т строительных конструкций. Работы завершены, — отмечают в ведомстве.

Что известно о результатах отражения ночной дроновой атаки российских окупантов по Украине

Ночью 25 октября армия РФ совершила новое воздушное нападение на Украину 63 ударными беспилотниками, ПВО уничтожила 36 вражеских дронов, еще 16 целей — локационные потерянные.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 25 октября 2024 (с 23:00 24 октября) враг выпустил 63 ударных дронов типа «Shahed» и беспилотники неустановленного типа по направлениям Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

В воздушный бой с вражескими целями были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.