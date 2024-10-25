За інформацією ДСНС, внаслідок злочинної атаки окупаційної армії РФ по відділенню “Нової пошти” поряд із Дружківкою на Донеччині загинуло щонайменше двоє людей.

Що відомо про наслідки злочинної атаки російських окупантів по відділенню Нової пошти під Дружківкою

У ДСНС зазначають, що внаслідок атаки російських окупантів пошкодження отримали і інші торгівельні об’єкти.

Рятувальникам довелось гасити пожежу на площі 260 кв. м.

Під час аварійно-рятувальних робіт надзвичайники знайшли тіла двох загиблих людей, ще одну поранено. Загалом розібрано 2,1 т будівельних конструкцій. Роботи завершено, — зазначають у відомстві. Поширити

Що відомо про результати відбиття нічної дронової атаки російських окупантів по Україні

Уночі 25 жовтня армія РФ здійснила новий повітряний напад на Україну 63-ма ударними безпілотниками, ППО знищила 36 ворожих дронів, ще 16 цілей — локаційні втрачені.

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня 2024 року (із 23:00 24 жовтня) ворог випустив 63 ударних дронів типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

До повітряного бою з ворожими цілями були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.