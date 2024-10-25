За інформацією ДСНС, внаслідок злочинної атаки окупаційної армії РФ по відділенню “Нової пошти” поряд із Дружківкою на Донеччині загинуло щонайменше двоє людей.
Головні тези:
- Армія РФ здійснила атаку на відділення Нової пошти поблизу Дружківки, що призвело до загибелі двох людей та пошкодження інших торгових об'єктів.
- ДСНС провела аварійно-рятувальні роботи та локалізувала пожежу на площі 260 кв. м, в результаті яких знайшли тіла двох загиблих осіб.
- У ніч на 25 жовтня 2024 року армія РФ здійснила дронову атаку на Україну за допомогою 63 безпілотників, внаслідок чого українська армія знищила 36 ворожих дронів.
- У бою з ударними дронами були задіяні зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- Командування Повітряних сил ЗСУ поінформувало про напрямки та типи ворожих дронів, які були залучені до нічної атаки на Україну.
Що відомо про наслідки злочинної атаки російських окупантів по відділенню Нової пошти під Дружківкою
У ДСНС зазначають, що внаслідок атаки російських окупантів пошкодження отримали і інші торгівельні об’єкти.
Рятувальникам довелось гасити пожежу на площі 260 кв. м.
Що відомо про результати відбиття нічної дронової атаки російських окупантів по Україні
Уночі 25 жовтня армія РФ здійснила новий повітряний напад на Україну 63-ма ударними безпілотниками, ППО знищила 36 ворожих дронів, ще 16 цілей — локаційні втрачені.
За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 25 жовтня 2024 року (із 23:00 24 жовтня) ворог випустив 63 ударних дронів типу «Shahed» та безпілотники невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
До повітряного бою з ворожими цілями були залучені зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
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