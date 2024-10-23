Армія РФ атакувала Селидове 15 разів від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 23.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Клюси, Лютівка, Тимофіївка, Басівка, Сеньківка, Володимирівка, Леонівка, Відродженівське. Також авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Лугівка, Малушине, Велика Писарівка, скинувши при цьому сім керованих авіабомб.

За наявною інформацією на даний час, росіяни завдали 19 авіаударів по території Курської області РФ, застосувавши 27 КАБ.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська відбили три атаки росіян у районі Вовчанська, ще один бій досі триває.

Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Піщаного та Вишневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової точиться ще чотири бої. Ворог завдав авіаудару в районі Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно атакував в районах Греківки та Тернів. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Твердохлібове та Лиман.

Триває один бій в районі Григорівки на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників. Також ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами в районі Часового Яру.