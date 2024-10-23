Армія РФ атакувала Селидове 15 разів від початку доби

З початку доби 23 жовтня загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 79. Окупанти здійснюють атаки на всіх напрямках сходу та півдня нашої країни, особливо активно на Покровському та Курахівському напрямках. ЗСУ тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву оборони.
Головні тези:
- Армія РФ здійснює активні атаки на схід та південь України, внаслідок чого загалом вздовж лінії фронту відбулося 79 бойових зіткнень.
- Збройні сили України відбивають атаки окупантів та вживають всі необхідні заходи для захисту рубежів та недопущення прориву оборони.
- За останній час армія РФ зазнала великих втрат: ліквідовано понад 1400 загарбників.
Актуальна ситуація на фронті 23 жовтня
Оперативна інформація станом на 16.00 23.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Окупант не припиняє застосовувати артилерію та авіацію по території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Під ворожими обстрілами опинились райони населених пунктів Клюси, Лютівка, Тимофіївка, Басівка, Сеньківка, Володимирівка, Леонівка, Відродженівське. Також авіація противника завдала ударів по районах населених пунктів Лугівка, Малушине, Велика Писарівка, скинувши при цьому сім керованих авіабомб.
За наявною інформацією на даний час, росіяни завдали 19 авіаударів по території Курської області РФ, застосувавши 27 КАБ.
На Харківському напрямку сьогодні відбулося чотири бойових зіткнення. Наші війська відбили три атаки росіян у районі Вовчанська, ще один бій досі триває.
Дві штурмові дії загарбників відбиті нашими воїнами поблизу Піщаного та Вишневого на Куп’янському напрямку. Поблизу Кругляківки, Степової Новоселівки та Лозової точиться ще чотири бої. Ворог завдав авіаудару в районі Куп’янська.
На Лиманському напрямку ворог, за підтримки авіації, безуспішно атакував в районах Греківки та Тернів. Також завдав авіаударів в районах населених пунктів Твердохлібове та Лиман.
Триває один бій в районі Григорівки на Краматорському напрямку, де противник намагається просуватись на позиції українських захисників. Також ворог завдав авіаудару некерованими авіаційними ракетами в районі Часового Яру.
На Торецькому напрямку противник три рази безуспішно атакував позиції наших військ в районах Торецька та Неліпівки.
Найгарячіше на Покровському напрямку. В районі Селидового від початку доби ворог атакував вже 15 разів, 10 атак відбито, точаться запеклі бої. Також противник здійснив дев’ять спроб штурму українських позицій в районах населених пунктів Суха Балка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Сухий Яр та Крутий Яр, три боєзіткнення досі тривають.
На Курахівському напрямку триває три боєзіткнення в районах Зоряного та Катеринівки. Шістнадцять ворожих штурмів вже відбито нашими захисниками в районах населених пунктів Новодмитрівка, Кремінна Балка, Гостре, Дальнє та Антонівка.
На Времівському напрямку тривають три штурмові дії противника поблизу Новоукраїнки та Золотої Ниви, ще одну атаку противника в районі Богоявленки вже відбито.
На Оріхівському напрямку одну атаку ворога успішно відбито нашими оборонцями в районі Новоданилівки. Загарбники активно застосовують авіацію по району населеного пункту Мала Токмачка, тут противник скинув вже 13 авіабомб.
На Придніпровському напрямку наші оборонці відбили одну атаку, водночас ворог завдав авіаційного удару некерованими авіаційними ракетами по району населеного пункту Львове.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1460 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9088 (+9) од.;
бойових броньованих машин — 18 229 (+30) од.;
артилерійських систем — 19 674 (+51) од.;
РСЗВ — 1234 од.;
засобів ППО — 981 од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 489 (+85) од.;
крилатих ракет — 2625 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 217 (+106) од.;
спеціальної техніки — 3509 (+10) од.
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