ЗСУ відбили 18 атак армії РФ на Покровському напрямку від початку доби

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 67.
Головні тези:
- На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити українських захисників, проте вдалося відбити 18 атак.
- Силам оборони України вдалося ліквідувати 1710 російських загарбників та знищити велику кількість техніки ворога за добу 21 жовтня.
- Українські війська стійко тримають оборону, завдають ворогу втрат та протистоять натиску російських окупантів на всіх напрямках фронту.
Актуальна ситуація на різних напрямках фронту 21 жовтня
Оперативна інформація станом на 16.00 21.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Сьогодні від вогню ворожої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню постраждали громади населених пунктів Бояро-Лежачі, Краснопілля, Басівка, Мезенівка, Новеньке та Миропілля Сумської області; Михальчина Слобода та Полісся Чернігівської області.
Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Хотіні, Басівки, Річок, Білопілля та Краснопілля Сумської області.
На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Липців.
На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували Сили оборони в районах Лозової та Вишневого. Одне боєзіткнення ще триває.
На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Греківки, Новомихайлівки, Петропавлівки та Тернів. Шість боїв завершилися, ще один — триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.
Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського та Переїзного на Сіверському напрямку. З початку доби тут відбулось два марні штурми противника.
На Краматорському напрямку від початку доби авіація окупантів завдала ударів КАБами та НАРами по Пазено, Майському та Часовому Яру.
На Торецькому напрямку агресор один раз намагався вклинитися в нашу оборону в районі Торецька. По цьому ж місту окупанти завдали ударів КАБами.
На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Сухої Балки, Воздвиженки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, дев'ять боєзіткнень — ще тривають.
На Курахівському напрямку ворожа армія атакувала 15 разів у бік населених пунктів Гірник, Новодмитрівка, Максимільянівка, Георгіївка, Дальнє, Катеринівка та Антонівка. Сім спроб окупантів просунутися вперед вже відбито.
На Времівському напрямку відбулось вісім ворожих атак неподалік Богоявленки, Новоукраїнки та Золотого. Три бої ще тривають.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони поблизу Малої Токмачки.
Триває операція ЗСУ в Курській області. Авіація РФ продовжує бити по російських містах і селах. Від початку доби російські літаки завдали 22 удари 32 КАБами по власній території.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1710 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9071 (+24) од.;
бойових броньованих машин — 18175 (+64) од.;
артилерійських систем — 19589 (+24) од.;
РСЗВ — 1232 од.;
засобів ППО — 979 (+1) од.;
літаків — 369 од.;
вертольотів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17333 (+46) од.;
крилаті ракети — 2624 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27034 (+47) од.;
спеціальної техніки — 3479 (+3) од.
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