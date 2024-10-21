ЗСУ відбили 18 атак армії РФ на Покровському напрямку від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 21.10.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню постраждали громади населених пунктів Бояро-Лежачі, Краснопілля, Басівка, Мезенівка, Новеньке та Миропілля Сумської області; Михальчина Слобода та Полісся Чернігівської області.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по районах Хотіні, Басівки, Річок, Білопілля та Краснопілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанська та Липців.

На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі атакували Сили оборони в районах Лозової та Вишневого. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Греківки, Новомихайлівки, Петропавлівки та Тернів. Шість боїв завершилися, ще один — триває. Українські воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського та Переїзного на Сіверському напрямку. З початку доби тут відбулось два марні штурми противника.

На Краматорському напрямку від початку доби авіація окупантів завдала ударів КАБами та НАРами по Пазено, Майському та Часовому Яру.