ВСУ отразили 18 атак армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня пострадали общины населенных пунктов Бояро-Лежачи, Краснополье, Басовка, Мезеновка, Новенькое и Мирополье Сумской области; Михальчина Слобода и Полесье Черниговской области.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Хотини, Басовки, Речек, Белополья и Краснополья Сумской области.

В Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали Силы обороны в районах Лозовой и Вишневого. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новомихайловки, Петропавловки и Тернов. Шесть боев завершились, еще один – продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Переездного на Северском направлении. С начала суток здесь произошло два бесполезных штурма противника.

На Краматорском направлении с начала суток авиация оккупантов нанесла удары КАБами и НАРами по Пазено, Майскому и Временному Яру.