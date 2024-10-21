ВСУ отразили 18 атак армии РФ на Покровском направлении с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 67.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины отразили 18 атак армии РФ на Покровском направлении с начала суток.
- Украинские войска ликвидировали 1710 российских захватчиков и уничтожили множество военной техники в течение суток.
- Продолжаются боевые столкновения на различных направлениях фронта, включая Харьковское, Купянское, Лиманское.
Актуальная ситуация на разных направлениях фронта 21 октября
Оперативная информация по состоянию на 16.00 21.10.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня пострадали общины населенных пунктов Бояро-Лежачи, Краснополье, Басовка, Мезеновка, Новенькое и Мирополье Сумской области; Михальчина Слобода и Полесье Черниговской области.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБы по районам Хотини, Басовки, Речек, Белополья и Краснополья Сумской области.
В Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцев.
На Купянском направлении российские оккупанты дважды атаковали Силы обороны в районах Лозовой и Вишневого. Одно боестолкновение еще продолжается.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Новомихайловки, Петропавловки и Тернов. Шесть боев завершились, еще один – продолжается. Украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.
Войска оккупантов продолжают искать слабые места в нашей обороне вблизи Верхнекаменского и Переездного на Северском направлении. С начала суток здесь произошло два бесполезных штурма противника.
На Краматорском направлении с начала суток авиация оккупантов нанесла удары КАБами и НАРами по Пазено, Майскому и Временному Яру.
На Торецком направлении агрессор однажды пытался вклиниться в нашу оборону в Торецком районе. По этому же городу оккупанты нанесли удары КАБами.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидового и Михайловки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 18 атак противника, девять боеприкосновений — еще продолжаются.
На Кураховском направлении вражеская армия атаковала 15 раз в сторону населенных пунктов Горняк, Новодмитровка, Максимильяновка, Георгиевка, Дальнее, Екатериновка и Антоновка. Семь попыток окупантов продвинуться вперед уже отражены.
На Времивском направлении произошло восемь вражеских атак недалеко от Богоявленки, Новоукраинки и Золотого. Три боя еще продолжаются.
На Ореховском направлении оккупационные войска однажды штурмовали позиции Сил обороны вблизи Малой Токмачки.
Продолжается операция ВСУ в Курской области. Авиация РФ продолжает избивать по российским городам и селам. С начала суток российские самолеты нанесли 22 удара 32 КАБами по собственной территории.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1710 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков - 9071 (+24) ед;
боевых бронированных машин - 18175 (+64) ед;
артиллерийских систем - 19589 (+24) ед;
РСЗО - 1232 ед.;
средств ПВО - 979 (+1) ед;
самолетов - 369 ед.;
вертолетов - 329 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17333 (+46) ед;
крылатые ракеты - 2624 ед;
кораблей/катеров - 28 ед.;
подводных лодок - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 27034 (+47) ед;
специальной техники - 3479 (+3) ед.
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