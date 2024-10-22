ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 24 ББМ та 34 артсистеми

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 681 580 військових.
Головні тези:
- На початку вторгнення загальна кількість втрат російської армії вже перевищує 681 580 військових.
- За останню добу ЗСУ знищили понад 1300 солдатів РФ, 24 бойових броньованих машин та 34 артилерійські системи.
- Українські сили оборони зафіксували 134 бойових зіткнень, зокрема на Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Торецькому та інших напрямках.
- Протягом минулої доби ворог намагався просунутись та атакував різні райони, зокрема Греківку, Макіївку, Білогорівку, Торецьк та багато інших.
- Ворог активно застосовував авіацію над різними напрямками, але українські захисники успішно відбивали його атаки.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1350 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9079 (+8) од.;
бойових броньованих машин — 18 199 (+24) од.;
артилерійських систем — 19 623 (+34) од.;
РСЗВ — 1234 (+2) од.;
засоби ППО — 981 (+2) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 329 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 17 404 (+71) од.;
крилатих ракет — 2625 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 27 111 (+77) од.;
спеціальної техніки — 3499 (+20) од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 134 бойових зіткнень.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової.
На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів. Намагався просунутись неподалік Греківки, Новомихайлівки, Макіївки, Торського та Тернів.
Здійснюючи бомбардування на Сіверському напрямку, противник атакував тричі, Верхньокам'янське, Переїзне та Білогорівку.
На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки неподалік Торецька та Щербинівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак в районах Гірника, Новодмитрівки, Максимільянівки, Георгіївки, Дальнього, Катеринівки, Зоряного, Гострого та Антонівки.
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