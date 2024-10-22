ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 24 ББМ и 34 артсистемы

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 681580 военных.
Главные тезисы
- Украинские военные уничтожили более 1300 солдат РФ за сутки, а также 24 боевые бронированные машины и 34 артиллерийские системы.
- Общее количество потерь русской армии с начала вторжения в Украину составляет 681580 военных.
- За прошедшие сутки было зафиксировано 134 боевых столкновений на различных направлениях, где украинские силы отражали атаки противника.
- Противник активно применял авиацию и совершал попытки продвинуться на различных направлениях, что вело к непрерывным боевым действиям.
- Ситуация на фронте в Украине остается напряженной, однако украинские силы успешно противостоят агрессору и продолжают отражать нападения.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9079 (+8) ед;
боевых бронированных машин — 18 199 (+24) ед;
артиллерийских систем — 19 623 (+34) ед;
РСЗО — 1234 (+2) ед.;
средства ПВО — 981 (+2) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 329 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 404 (+71) ед;
крылатых ракет — 2625 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 27 111 (+77) ед;
специальной техники — 3499 (+20) ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновений.
На Купянском направлении в сутки произошло пять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Зеленого Роща, Вишневого и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Торского и Тернов.
Совершая бомбардировки на Северском направлении, противник атаковал трижды, Верхнекаменное, Переездное и Белогоровку.
На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак в районах Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Екатериновки, Звездного, Острого и Антоновки.
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