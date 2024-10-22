ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 24 ББМ и 34 артсистемы
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 24 ББМ и 34 артсистемы

Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1300 солдат РФ, 24 ББМ и 34 артсистемы
Читати українською

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения уже составляет 681580 военных.

Главные тезисы

  • Украинские военные уничтожили более 1300 солдат РФ за сутки, а также 24 боевые бронированные машины и 34 артиллерийские системы.
  • Общее количество потерь русской армии с начала вторжения в Украину составляет 681580 военных.
  • За прошедшие сутки было зафиксировано 134 боевых столкновений на различных направлениях, где украинские силы отражали атаки противника.
  • Противник активно применял авиацию и совершал попытки продвинуться на различных направлениях, что вело к непрерывным боевым действиям.
  • Ситуация на фронте в Украине остается напряженной, однако украинские силы успешно противостоят агрессору и продолжают отражать нападения.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1350 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9079 (+8) ед;

  • боевых бронированных машин — 18 199 (+24) ед;

  • артиллерийских систем — 19 623 (+34) ед;

  • РСЗО — 1234 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 981 (+2) ед;

  • самолетов — 369 ед.;

  • вертолетов — 329 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 17 404 (+71) ед;

  • крылатых ракет — 2625 ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 27 111 (+77) ед;

  • специальной техники — 3499 (+20) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff.ua

Какая ситуация на фронте

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении в сутки произошло пять вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Зеленого Роща, Вишневого и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться недалеко от Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Торского и Тернов.

  • Совершая бомбардировки на Северском направлении, противник атаковал трижды, Верхнекаменное, Переездное и Белогоровку.

  • На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку от Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 46 наступательных и штурмовых действий агрессора вблизи Сухой Балки, Воздвиженки, Миролюбовки, Красного Яра, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидового и Михайловки. Противник активно применял авиацию.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак в районах Горняка, Новодмитровки, Максимильяновки, Георгиевки, Дальнего, Екатериновки, Звездного, Острого и Антоновки.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский посетил военные части ВСУ в Курщине — детали
Александр Сырский
Сырский посетил военные части ВСУ в Курщине — детали
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 24 танка и систему ПВО
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили более 1700 окупантов РФ, 24 танка и систему ПВО
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 18 атак армии РФ на Покровском направлении с начала суток
Генштаб ВСУ
Танк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?