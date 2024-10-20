Сырский посетил военные части ВСУ в Курщине — детали

Учитывая оценку обстановки, он принял ряд решений направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь. Несмотря на преимущество окупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинской армии не дают российскому агрессору достичь цели, — констатировал главнокомандующий ВСУ.