Сырский посетил военные части ВСУ в Курщине — детали
Категория
Украина
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Сырский посетил военные части ВСУ в Курщине — детали

Александр Сырский
Сырский посетил военные части ВСУ в Курщине — детали
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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление фронта. В частности, он отчитался о работе в военных частях и подразделениях, действующих на этом направлении.

Главные тезисы

  • Александр Сырский посетил военные части ВСУ в Курщине и отчитался о работе в частях и подразделениях на Курском направлении.
  • Сырский принял решения, направленные на предупреждение действий противника и нанесение ему максимальных потерь, несмотря на преимущество в живой силе и технике.
  • На различных направлениях фронта зафиксировано 164 боевых столкновения за прошедшие сутки, силы обороны успешно отражают атаки врага.
  • Поддержка авиации врага не помешала украинской армии успешно отражать штурмы и сохранять контроль над ситуацией на фронте.
  • Главнокомандующий ВСУ высоко оценил мастерство и профессионализм украинских военнослужащих, не давая российскому агрессору достичь поставленных целей.

Сырский принял ряд решений на Курском направлении

Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской областях. Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

Фото — t.me/osirskiy

Александр Сырский также провел работу прямо на командных пунктах бригад.

Учитывая оценку обстановки, он принял ряд решений направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь. Несмотря на преимущество окупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинской армии не дают российскому агрессору достичь цели, — констатировал главнокомандующий ВСУ.

Фото — t.me/osirskiy

Какая ситуация на других направлениях фронта

Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.

  • На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.

  • На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку от Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки.

  • На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино.

На Покровском направлении наши защитники отразили 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовки, Луча и Селидового, где захватчики при поддержке авиации пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Селидовой.

  • На Кураховском направлении Силы обороны отразили 60 атак возле Звездного, Новодмитровки, Желаемого Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

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