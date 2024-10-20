Сырский посетил военные части ВСУ в Курщине — детали

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление фронта. В частности, он отчитался о работе в военных частях и подразделениях, действующих на этом направлении.
Главные тезисы
- Александр Сырский посетил военные части ВСУ в Курщине и отчитался о работе в частях и подразделениях на Курском направлении.
- Сырский принял решения, направленные на предупреждение действий противника и нанесение ему максимальных потерь, несмотря на преимущество в живой силе и технике.
- На различных направлениях фронта зафиксировано 164 боевых столкновения за прошедшие сутки, силы обороны успешно отражают атаки врага.
- Поддержка авиации врага не помешала украинской армии успешно отражать штурмы и сохранять контроль над ситуацией на фронте.
- Главнокомандующий ВСУ высоко оценил мастерство и профессионализм украинских военнослужащих, не давая российскому агрессору достичь поставленных целей.
Сырский принял ряд решений на Курском направлении
Александр Сырский также провел работу прямо на командных пунктах бригад.
Какая ситуация на других направлениях фронта
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 164 боевых столкновений.
На Купянском направлении количество атак в сутки составило 16. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз неподалеку от Новомихайловки, Грековки, Тернов и Серебрянки.
На Торецком направлении враг совершил четыре атаки неподалеку от Торецка, Щербиновки и в направлении Александро-Шультино.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 60 атак возле Звездного, Новодмитровки, Желаемого Второго, Горняка, Георгиевки, Максимильяновки, Антоновки и Екатериновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
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