Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск Украины успешно провели операцию на территории Курской области. Наши бойцы взяли штурмом позиции, где находились русские морпехи.

Десантники ВСУ взяли штурмом позицию окупантов РФ на Курщине

Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины взяли штурмом враждебную позицию морпехов, которая была размещена в одной из посадок в Курщине.

В ДШУ отметили, что штурм полесских десантников был настолько стремителен, что российские морпехи не успели экипироваться, а некоторые из них были без обуви.

Военные преступники были убеждены в своей безопасности, однако штурм полесских десантников был настолько стремителен, что оккупанты не успели экипироваться, но даже берцы не смогли обуть, — отметили в ДШУ. Поделиться

По данным десантников, во время атаки украинским военным удалось уничтожить в общей сложности 14 российских морпехов.

Украинские десантники уничтожили группу штурмовиков РФ

Это были уроды из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, особенно любящие кичиться своими «подвигами». А именно: издевательством над пленными, а также расстрелами тех украинских военнослужащих, кто оказался в тупике, сдался в плен. Пленных во всем мире защищает право войны — Женевские конвенции. Но русским ничтожествам на международное гуманитарное право глубоко наплевать, поэтому они грубо и цинично нарушают его. Поделиться

Но, как подчеркнули десантники, встретившись в бою с украинскими военными, российские штурмовики были все уничтожены.