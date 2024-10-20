Украинские десантники уничтожили подразделение морпехов РФ на Курщине — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники уничтожили подразделение морпехов РФ на Курщине — видео

Украинские десантники уничтожили подразделение морпехов РФ на Курщине — видео
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Источник:  95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск Украины успешно провели операцию на территории Курской области. Наши бойцы взяли штурмом позиции, где находились русские морпехи.

Главные тезисы

  • Десантники ВСУ провели успешную операцию на Курщине, уничтожив подразделение морпехов РФ.
  • Штурм позиции русских морпехов был настолько решительным, что они не успели экипироваться.
  • Украинские военные уничтожили в общей сложности 14 российских морпехов.
  • Российские штурмовики из Тихоокеанского флота грубо нарушали международное гуманитарное право.

Десантники ВСУ взяли штурмом позицию окупантов РФ на Курщине

Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины взяли штурмом враждебную позицию морпехов, которая была размещена в одной из посадок в Курщине.

В ДШУ отметили, что штурм полесских десантников был настолько стремителен, что российские морпехи не успели экипироваться, а некоторые из них были без обуви.

Военные преступники были убеждены в своей безопасности, однако штурм полесских десантников был настолько стремителен, что оккупанты не успели экипироваться, но даже берцы не смогли обуть, — отметили в ДШУ.

По данным десантников, во время атаки украинским военным удалось уничтожить в общей сложности 14 российских морпехов.

Украинские десантники уничтожили группу штурмовиков РФ

Это были уроды из 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, особенно любящие кичиться своими «подвигами». А именно: издевательством над пленными, а также расстрелами тех украинских военнослужащих, кто оказался в тупике, сдался в плен. Пленных во всем мире защищает право войны — Женевские конвенции. Но русским ничтожествам на международное гуманитарное право глубоко наплевать, поэтому они грубо и цинично нарушают его.

Но, как подчеркнули десантники, встретившись в бою с украинскими военными, российские штурмовики были все уничтожены.

Такая же судьба будет ждать и других военных из этой бригады, подчеркнули в ДШУ ВС.

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