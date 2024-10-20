Украинские десантники уничтожили подразделение морпехов РФ на Курщине — видео

Бойцы 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Десантно-штурмовых войск Украины успешно провели операцию на территории Курской области. Наши бойцы взяли штурмом позиции, где находились русские морпехи.
Главные тезисы
- Десантники ВСУ провели успешную операцию на Курщине, уничтожив подразделение морпехов РФ.
- Штурм позиции русских морпехов был настолько решительным, что они не успели экипироваться.
- Украинские военные уничтожили в общей сложности 14 российских морпехов.
- Российские штурмовики из Тихоокеанского флота грубо нарушали международное гуманитарное право.
Десантники ВСУ взяли штурмом позицию окупантов РФ на Курщине
Десантники 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины взяли штурмом враждебную позицию морпехов, которая была размещена в одной из посадок в Курщине.
В ДШУ отметили, что штурм полесских десантников был настолько стремителен, что российские морпехи не успели экипироваться, а некоторые из них были без обуви.
По данным десантников, во время атаки украинским военным удалось уничтожить в общей сложности 14 российских морпехов.
Украинские десантники уничтожили группу штурмовиков РФ
Но, как подчеркнули десантники, встретившись в бою с украинскими военными, российские штурмовики были все уничтожены.
Такая же судьба будет ждать и других военных из этой бригады, подчеркнули в ДШУ ВС.
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