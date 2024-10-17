Украинские десантники отбили масштабную атаку армии РФ на Кураховском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские десантники отбили масштабную атаку армии РФ на Кураховском направлении — видео

ОСГВ "Хортица"
танки
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На Кураховском направлении десантники отбили массированную атаку российских окупантов, уничтожив и повредив 33 единицы бронетехники врага.

Главные тезисы

  • Украинские десантники отразили масштабную атаку армии РФ на Кураховском направлении, уничтожив и повредив 33 единицы бронетехники врага.
  • В ходе сражения украинские военные уничтожили 11 российских бронемашин и 3 танка, а также подбили редкую боевую машину поддержки танков Терминатор.
  • 36 оккупантов погибли, 37 ранены, а вражеская техника стала объектом украинской победы на Кураховском направлении.

Десантники ВСУ уничтожили 11 российских бронемашин

Об этом сообщает пресс-служба ОСУВ «Хортица».

27 бронемашин с пехотой при поддержке шести танков выехали для прорыва линии обороны десантно-штурмовой бригады в районе села Константиновка на Кураховском направлении. Десантники встретили окупантов прицельным огнем еще далеко на подступах к их передовым позициям. В ходе этого боя было уничтожено 11 вражеских бронемашин с десантом и 3 танка. Еще 3 бронемашины и один танк были повреждены.

Кроме того, украинским защитникам удалось подбить редкую боевую машину поддержки танков «Терминатор».

36 окупантов нашли смерть в этом штурме, не достигшем никаких результатов, еще 37 ранены.

Украинские десантники разгромили окупантов в бою под Кураховым

Украинские воины из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили большой штурм россиян под Кураховым в Донецкой области. Они уничтожили большое количество вражеской техники.

Об успехах ВСУ сообщает 79 ОДШБр в Facebook.

Как отметили в подразделении, россияне попытались прорвать оборону десантников в районе села Константиновка. Для этого они бросили на штурм четыре танка и 17 боевых бронированных машин с пехотой.

Во время боя десантники сожгли три танка и три бронемашины с пехотой. Еще одну ББМ повредили. Другая техника позорно сбежала с поля боя.

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