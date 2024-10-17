Украинские десантники отбили масштабную атаку армии РФ на Кураховском направлении — видео

27 бронемашин с пехотой при поддержке шести танков выехали для прорыва линии обороны десантно-штурмовой бригады в районе села Константиновка на Кураховском направлении. Десантники встретили окупантов прицельным огнем еще далеко на подступах к их передовым позициям. В ходе этого боя было уничтожено 11 вражеских бронемашин с десантом и 3 танка. Еще 3 бронемашины и один танк были повреждены.