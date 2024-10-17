Украинские десантники отбили масштабную атаку армии РФ на Кураховском направлении — видео

На Кураховском направлении десантники отбили массированную атаку российских окупантов, уничтожив и повредив 33 единицы бронетехники врага.
Главные тезисы
- Украинские десантники отразили масштабную атаку армии РФ на Кураховском направлении, уничтожив и повредив 33 единицы бронетехники врага.
- В ходе сражения украинские военные уничтожили 11 российских бронемашин и 3 танка, а также подбили редкую боевую машину поддержки танков Терминатор.
- 36 оккупантов погибли, 37 ранены, а вражеская техника стала объектом украинской победы на Кураховском направлении.
Десантники ВСУ уничтожили 11 российских бронемашин
Об этом сообщает пресс-служба ОСУВ «Хортица».
Кроме того, украинским защитникам удалось подбить редкую боевую машину поддержки танков «Терминатор».
36 окупантов нашли смерть в этом штурме, не достигшем никаких результатов, еще 37 ранены.
Украинские десантники разгромили окупантов в бою под Кураховым
Украинские воины из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады отразили большой штурм россиян под Кураховым в Донецкой области. Они уничтожили большое количество вражеской техники.
Об успехах ВСУ сообщает 79 ОДШБр в Facebook.
Во время боя десантники сожгли три танка и три бронемашины с пехотой. Еще одну ББМ повредили. Другая техника позорно сбежала с поля боя.
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